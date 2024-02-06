На «Ласточке» - по страницам истории блокады Ленинграда

Пригородный электропоезд «Ласточка» посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Каждый из пяти вагонов поезда раскрывает одну из тем жизни ленинградцев в то страшное время: быт, медицина, культура, искусство, промышленность.

7 февраля на Финляндском вокзале состоится театрализованная реконструкция прибытия первого поезда в блокадный Ленинград, после чего поезд отправится на станцию Ладожское Озеро, где в годы войны начиналась знаменитая Дорога жизни – единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. Именно она связывала блокадный Ленинград со страной с сентября 1941 года по март 1943 года.