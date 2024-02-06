Пьедестал почета гатчинских учителей

Победителям и лауреатам конкурса по номинациям вручили диплом, цветы и сертификат на получение денежной премии.

В номинации «Педагогические инновации» лауреатами стали: детский сад № 51 (заместитель заведующего Кристина Сметанникова); центр развития ребенка - детский сад № 26 (воспитатель Ольга Федорович); детский сад № 8 (воспитатель Янина Тиунова); детский сад № 50 (музыкальный руководитель Алла Зверькова).

Победители - Терволовская школа (директор Ксения Елистратова); детский сад № 50 (заместитель заведующего Анна Куколина); детский сад № 40 (логопед Ольга Гончаренко); детский сад № 12 (педагог-психолог Инга Саблина); «ИМЦ» (методист Ольга Мажарцева); детский сад № 41 (воспитатель Ольга Небытова).

Решением конкурсной комиссии победа в номинации «Учитель-логопед/дефектолог года» была отдана учителю-логопеду Пламенской школы Нине Солошиной. Лауреатом II степени - учитель-логопед детского сада №41 Елена Гурулева, лауреатом III степени - учитель-логопед Центра развития ребенка - детский сад №13 Ирина Терещенко.

В номинации «Педагог-психолог года» победила педагог-психолог детского сада №23 Светлана Бочарова, лауреат II степени - педагог-психолог детского сада №40 Ольга Даниленко, лауреат III степени - педагог-психолог детского сада №45 Екатерина Терпак.

В номинации «Молодой педагог» победила тренер по физической культуре детского сада № 51 София Панкратова. Звания лауреат II степени удостоена учитель начальных классов Гатчинского лицея № 3 Анна Вилкова. Лауреаты III степени - учитель-логопед Вырицкой школы №1 Мария Бартошевич и учитель химии Гатчинской школы № 9 Ирина Кузьмина.

Победителем в номинации «Учитель года» стала учитель биологии Большеколпанской школы Юлия Коваленко. Лауреат II степени - учитель начальных классов Гатчинской школы №7 Ольга Никандрова. Лауреат III степени - учитель русского языка и литературы Гатчинская школы №8 «Центр образования» Наталья Романова.

В номинации «Воспитатель года» на первое место вышла воспитатель детского сада №24 Маргарита Жиляева. Лауреат II степени – воспитатель детского сада №12 Евгения Козырева. Лауреат III степени - инструктор по физической культуре детского сада №24 Анна Смирнова.

Церемонию награждения лучших педагогов Гатчинского района продолжила председатель гатчинской организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Валентина Криворук. По традиции активные члены профсоюза были отмечены цветами и подарками.

В начале марта победители муниципального уровня продолжат конкурсные испытания в областном конкурсе профессионального педагогического мастерства.

Татьяна Можаева