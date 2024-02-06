За достижениями учеников – труд педагога

Руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим тепло поблагодарили ветеранов педагогического труда и поделились уверенной надеждой на молодежь, которая приходит в систему образования.

- 2023 год для системы образования Гатчинского района был очень значимым. Сеть образовательных учреждений стала на три организации больше, к нам приходят новые учителя. Год был наполнен внедрением в образовательный процесс многого нового. И это новое - в том числе «хорошо забытое старое». Наше поколение это очень радует. Российская, советская система образования чрезвычайно богата своими просветительскими и духовными традициями. Это важно сохранять и развивать дальше. За цифрами финансирования, числом участников олимпиад и конкурсов стоит каждодневный труд конкретного педагога. Здоровья вам, добра, любви и новых побед, - пожелала педагогам глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Мы все помним своего первого учителя. Я благодарен судьбе, что моя первая учительница оказалась талантливым педагогом. Всю жизнь я храню благодарную память о ней. Нет сомнений: быть учителем - призвание, талант, данный свыше. Удачи вам, дорогие учителя, здоровья, взаимопонимания и большой ученической благодарности! - пожелал глава Гатчины и района Виталий Филоненко.

С приветственным словом к собравшимся обратились почетные гости - доктор педагогических наук, народный учитель России Зоя Найденова. Она 11 лет руководила системой образования Ленинградской области, а на празднике презентовала альманах «Педагогические династии Ленинградской области».

Заслуженный учитель России, почетный гражданин Гатчинского района Игорь Смирнов представил свою новую книгу «Лица гатчинского образования». Эта книга с автографом автора была торжественно преподнесена в дар всем почетным гостям праздника.

Говоря о достижениях системы образования, отдельных слов признательности, благодарности, восхищения были удостоены заслуженные учителя гатчинской земли, ветераны педагогического труда, вклад которых в успех общего дела нельзя переоценить. Наград удостоены: Игорь Смирнов, Галина Каюшкина, Наталья Быкова, Анатолий Гончаров, Нина Езерская, Нина Жумаева, Татьяна Зудина, Евгений Линчевский, Татьяна Слуцкая, Александр Сергеев, Людмила Умникова, Наталья Глызина, Виктор Паршиков, Светлана Тайкова, Марина Владимирова.

Ведущие праздника - лауреат международных конкурсов Борис Дёмин и актриса театра и кино Алена Биккулова напомнили, что Год педагога и наставника был богат юбилейными датами. Поэтому концерт, украсивший торжество, был составлен из произведений музыкантов-юбиляров и песен-юбиляров 2023 года. В честь 150-летия Сергея Рахманинова и 100-летия Исаака Шварца звучала знакомая, любимая музыка в исполнении лучших музыкантов, коллективов и исполнителей Петербурга и Гатчины, звезд «Гатчинской Романсиады».

Татьяна Можаева