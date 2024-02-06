Задержан житель Гатчины, ударом в лицо отправивший оппонента в больницу
В ночь на 4 февраля в полицию Гатчинского района Ленобласти из больницы поступила телефонограмма о том, что бригадой скорой помощи от дома 10 по бульвару Авиаторов с травмами головы, в тяжелом состоянии, госпитализирован 40-летний местный житель.
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Полицейскими было установлено, что он получил травмы в ходе конфликта с другим мужчиной, который ударил его по лицу, после чего он упал и ударился головой об асфальт.
4 февраля около семи часов вечера полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Гатчины.
Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемый, который ранее уже был неоднократно судим, задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
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