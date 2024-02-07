«Мадрид» — не случайность? Разгадка народного названия Мариенбурга

Гид «зашёл с туза», начав рассказывать о том, что обычно интересует экскурсантов больше всего: о людях, живших в этих местах много лет назад.

В XIX веке Мариенбург населяли преимущественно люди, обслуживающие Гатчинский дворец: полотеры, прачки, официанты и пр. Богатые мариенбуржцы - купцы, мещане, офицеры, учителя - жили на самой красивой тогда улице Набережной (ныне это ул. Рыбакова и выглядит она, к сожалению, много хуже, чем полтора века назад).

Жили в Мариенбурге и знаменитости. Например, дом под названием «Дача Грачёва» в 1904 году снимала семья известных поэтов Серебряного века — Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского.

А в одном из домов на улице Крайней (ныне – Кустова) с 1870 года жил придворный художник-анималист Рудольф Френц. Он писал лошадей, собак и картины охотничьего жанра. Особенно ему удавались собаки. Материал для своих наблюдений Френц находил на псарнях Царской охоты, расположенных в Егерской слободе. Более 300 работ Френца хранится сегодня в музеях страны, в том числе и в Эрмитаже, и в Русском музее. Почти все дети художника пошли по его стопам и получили известность уже в советское время.

Деревянный дом, в котором жил Френц, сохранился до сих пор. Достоверно известно, что сюда приезжал Илья Репин, друживший с Френцем. Потомки художника жили здесь до 1960-х годов. Отрадно, что нынешние владельцы дома содержат его в отличном состоянии. К сожалению, не сохранилась построенная Френцем художественная школа, сейчас на ее месте — Гатчинская школа № 7.

В общем, публика в Мариенбурге была по большей части изысканная, «требовавшая» не только хлеба, но и зрелищ. Отсюда и появление театра при пожарном депо. Кроме того, здесь работал кинематограф — один из первых во всей губернии.

А теперь, внимание! При депо был организован местный оркестр, который назывался… «Мадрид»! И хотя экскурсанты — а это, в основном, местные жители — в один голос заявили, что и не слышали никогда про существование оркестра с таким названием, Андрей Бурлаков не-безосновательно полагает, что дореволюционный «Мадрид» вполне мог дать жизнь «народному» названию Мариенбурга.

Факт, заслуживающий того, чтобы стать примером: в царские времена в Мариенбурге работало Общество благоустройства; оно отслеживало покраску заборов, состояние канав, местных прудов, использовавшихся в том числе как пожарные водоёмы. Улицы были чистыми и ухоженными.

Андрей Бурлаков не обошёл вниманием и более позднюю историю микрорайона. В одном из деревянных домов на ул. Рыбакова, где в царское время располагалась двухклассная школа, в советские годы жил человек, в честь которого и была потом названа эта улица, — герой гатчинского подполья Игорь Рыбаков. Отлично зная немецкий язык, Игорь занял должность переводчика в фашистской комендатуре. Он передавал важные сведения, снабжал документами бежавших военнопленных, участвовал в проведении диверсий против оккупантов. В 1943 году подпольщик был арестован и после пыток казнен.

Невозможно представить экскурсию по Мариенбургу без посещения Егерской слободы. Стоит сказать, что у Андрея Бурлакова обязательно найдутся в запасе факты, которые удивят даже тех, кто уже знаком с историей слободы.

Андрей Бурлаков:

— В середине 90-х мне выпало счастье общаться с Сергеем Андреевичем Бабуриным — сыном главного царского егеря. Он рассказывал, как в детстве отец взял его на одну царскую охоту. Его задачей было подавать ца-рю походный стульчик, фляжку с горячительным, чай… После охоты царь подарил мальчику золотой рубль — огромные по тем временам деньги. В советские годы Сергею Александровичу, который стал кадровым военным, пришлось скрывать свое происхождение. После революции почти всех егерей стремились отсюда выселить: их, как приближенных к царю, считали врагами советской власти. Очень обидно, что большевики зачем-то рас-стреляли всех охотничьих собак — более двух тысяч. Подразумевалось, что охота — занятие не для пролетариата и, значит, собаки не нужны.

Во время войны с фашистами егерские дома, построенные в середине XIX века из лиственницы, дуба и пудостьского камня, пострадали, к счастью, незначительно. Однако следы боевых действий отчётливо видны на некоторых стенах.

Щедро поделившись с экскурсантами интереснейшими сведениями, связанными с историей Егерской слободы, краевед посетовал, что здесь до сих пор нет музея, хотя попытки создать его уже предпринимались. Без помощи властных структур этот вопрос не решить, как и вопрос реставрации старинных домов — исторических памятников.

На этот раз экскурсия не ограничилась осмотром достопримечательностей Мариенбурга и Егерской слободы. Андрей Бурлаков решил показать экскурсантам одно из своих любимых детищ — краеведческий музей, открытый в 2018 году при Войсковицкой школе искусств. На протяжении почти двух столетий на территории поселения находилась Войсковицкая мыза. Её усадебной жизни и посвящена основная экспозиция музея. Само поместье полностью утрачено во второй половине XX века. Но его внешний облик детально воссоздан создателями музея на фотографии, украшающей одну из стен помещения.

К сожалению, утрачено не только поместье — с недавнего времени в Войсковицах нет и старинного здания железнодорожного вокзала.

В 2015 году почти все вокзалы Балтийской ветки были по непонятным причинам снесены РЖД. Существование вокзала в Мариенбурге тоже было под угрозой, но, к счастью, его удалось отстоять — в большей степени благодаря общественности, потребовавшей не трогать исторический памятник XIX века. По словам Андрея Бурлакова, в России осталось всего 30 деревянных вокзалов, построенных в царское время. Увы, красивейший Войсковицкий вокзал теперь не входит в их число. К слову, это здание было «героем» нескольких художественных фильмов, в том числе и «Утомлённые солнцем-2» Никиты Михалкова. Старый вокзал и прилегающая территория как нельзя лучше передали атмосферу эпохи далёкого военного времени. Больше ничего подобного в Войсковицах не произойдёт…

В музее можно увидеть подлинные документы царской эпохи, репродукции картин того самого придворного художника Рудольфа Френца, жившего в Мариенбурге, и множество других интересных экспонатов. Кажется, с явным одобрением смотрит на музейные раритеты император Николай II — восковая фигура в полный рост, появившаяся здесь благодаря финансовой поддержке депутата Заксобрания Ленобласти Татьяны Бездетко.

Под конец экскурсии случилось неожиданное: к группе подошёл один из педагогов школы искусств, член знаменитой династии гатчинских музыкантов Михаил Дмитриевич Огороднов и сказал, что у него есть подарок для Андрея Бурлакова. Педагог показал необычный музыкальный инструмент — пастуший рожок и поведал увлекательную историю о том, как он лично изготовил его много лет назад. Звучание этого рожка оценили даже жители Швейцарии, Франции и Германии, когда хор Войсковицкой школы искусств был там на гастролях. Исполнив на этом рожке мелодию, которая особенно нравится коровам, Михаил Дмитриевич вручил уникальный инструмент краеведу. Отныне пастуший рожок будет храниться в музее. Очевидно, что довольны остались все!

Конечно, подобные экскурсии будут интересны не только жителям Мариенбурга, но и туристам, интересующимся историей страны. Что в очередной раз подтверждает важность проекта «Гостеприимный Мариенбург».

Юлия Колбенева