Минюст РФ и Ленобласть – вместе на страже интересов жителей региона

На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия, поставлены задачи по активизации сотрудничества в защите закона и правопорядка в регионе.

«Область и Минюст связывает большая плодотворная работа на благо интересов жителей региона. Министерство юстиции – один из важнейших элементов государственной власти, ответственный за обеспечение слаженной работы российской правовой системы. От качественной, эффективной работы сотрудников Минюста России в немалой степени зависит реальное исполнение законов, а значит стабильное развитие экономики, соблюдение правопорядка, общественное спокойствие, безопасность жизни и здоровья граждан», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Евгений Орловский за время службы занимал различные должности в органах прокуратуры и следственных органах г. Санкт-Петербурга, прокуратуре Ленинградской области, являлся Гатчинским городским прокурором Ленинградской области, заместителем прокурора Волгоградской области, заместителем начальника Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, начальником регионального Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области.