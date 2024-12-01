Где отключат свет в Гатчинском районе 2 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.12.24 09:00 до 17:30
Сяськелевское СП:
д. Питкелево;
д. Ронилово.
02.11.24 09:00 до 17:30
Елизаветинское СП:
д. Дубицы;
д. Малые Борницы;
д. Таровицы.
02.12.24 09:30 до 18:00
Новосветское СП:
п. Пригородный.
п. Новый Свет, дом 42.
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