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Где отключат свет в Гатчинском районе 2 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.12.24 09:00 до 17:30

Сяськелевское СП:

д. Питкелево;

д. Ронилово.

 

02.11.24 09:00 до 17:30

Елизаветинское СП:

д. Дубицы;

д. Малые Борницы;

д. Таровицы.      

 

02.12.24 09:30 до 18:00

Новосветское СП:

п. Пригородный.

п. Новый Свет, дом 42.