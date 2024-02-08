«Российская студенческая весна - 2024» стартовала в Гатчине

В киноконцертном зале «Победа» Российский союз молодежи (РСМ) Ленинградской области совместно с Гатчинским городским Домом культуры провели первый зональный отбор Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

В этом году организаторы регионального этапа внесли в ход конкурсных испытаний ряд изменений. Одно из них – проведение конкурсного отбора по зонам. Теперь не студенты едут на фестиваль через весь регион, а фестиваль приезжает в главные студенческие районы. Вслед за Гатчиной зональные этапы пройдут в Луге, Выборге и Лодейном Поле. Это позволит представить свой талант еще большему количеству студентов. Если в прошлом году на региональный этап было подано 200 заявок от студентов вузов и колледжей Ленинградской области, то этом году - более 300 заявок.

Другое новшество - с самого первого дня с участниками начинают работать эксперты, и в ходе отборочного тура сразу помогают что-то улучшить или исправить в своих номерах. За счет этого должна сложиться более подготовленная команда.

После проведения отборов во всех четырех зонах состоится финал регионального этапа, где РСМ и эксперты отберут лучшие номера, которые будут представлять Ленинградскую область на Всероссийском этапе.

Организаторы регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Ленинградской области: РСМ Ленобласти, комитет молодежной политики и центр «Молодежный».

- С каждым годом растет количество студентов, желающих участвовать в фестивале, увеличивается количество учебных учреждений. Конечно, нас радует активность молодежи, - прокомментировал председатель РСМ Ленинградской области, член Общественной палаты Ленинградской области Алексей Мордвинов. - Этот проект позволяет студентам из разных уголков нашего региона выйти на большую сцену. Это реальная возможность! Мы делаем все для того, чтобы каждый студент получил шанс проявить себя и стать лучшим в регионе и стране. Стараемся, чтобы «Студенческая весна» обновлялась. Привлекаем новых единомышленников, партнеров-экспертов.

Результаты конкурса будут объявлены на региональном этапе в конце марта.

Напомним, «Российская студенческая весна» - программа поддержки и развития молодежного творчества реализуется в России с 1992 года и включает в себя более 80 региональных и 10 всероссийских мероприятий. Ежегодно в фестивале участвует около 1,5 млн студентов, представляющих более 1 200 учреждений образования со всей страны.

Татьяна Можаева