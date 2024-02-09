Борьба с коррупцией даёт результат

Взаимное доверие

Ленинградцы видят результаты борьбы с коррупцией в регионе и сами готовы участвовать в этом процессе. К такому выводу пришли авторы ежегодного социологического исследования среди бизнеса и населения. Результаты опроса были рассмотрены на комиссии по координации работы по противодействию коррупции Ленинградской области.

Социологи отмечают: власти удалось переломить тренд на скептическое отношение населения к антикоррупционной политике. Второй год подряд уровень доверия ленинградцев к местной власти растёт: 38,7% опрошенных считают, что руководство региона хочет и может эффективно бороться с коррупцией и делает для этого всё возможное.

Отмечены положительные изменения в сторону снижения коррупции в оценке уровня коррупции представителями бизнеса. В 2023 году положительных оценок на 18,2 процентных пунктов больше, чем отрицательных.

– Социология не в первый раз показывает, что мы следим за ситуацией и достаточно жёстко реагируем на всех уровнях на нарушения антикоррупционного законодательства. Как результат — у нас в зону, свободную от коррупционной практики, перешло распределение земельных участков. Это — результаты нашей совместной работы, – заявил на заседании комиссии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В «зелёной» зоне

Александр Юрьевич отметил, что наибольшим доверием населения сегодня пользуются сервис «Госуслуги» и многофункциональные центры. На импровизированном графике чистоты государственного сектора они находятся в «зелёной зоне». Жалоб на проявления коррупции здесь фактически не встречается. Наиболее комфортными услугами ленинградцы назвали операции по оформлению социальных выплат, регистрации по месту жительства, оформлению паспорта и регистрации сделок с недвижимостью.

— Остаются вопросы в сферах здравоохранения, ЖКХ, управляющих компаний. Но здесь мы очень много делаем, и у нас есть возможность ситуацию кардинально переломить, — подвёл итог обсуждению губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона поручил направить результаты социологического исследования в адрес членов комиссии по координации, руководителей органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов для учёта в работе.

В приоритете также контроль за социальными выплатами. Это касается и участников специальной военной операции, и всех остальных льготников. Вопрос о мерах по профилактике коррупционных правонарушений при реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» на заседании рассматривался отдельно.

Дело каждого

И всё-таки борьба с коррупцией невозможна без роста правового самосознания граждан. Здесь тоже есть позитивные изменения. За последние 5 лет доля ответов людей, которые отмечают, что не стали бы давать взятку, выросла на 9,7 процентных пунктов.

В регионе также проводятся акции по правовому просвещению, ведётся пропаганда неприятия коррупции среди несовершеннолетних: в школах, домах творчества, детских лагерях. Например, в декабре правительство Ленинградской области проводило конкурс школьных видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции»: его участниками стали сотни старшеклассников из всех районов Ленобласти.

Отметим, что социологический опрос по оценке уровня «бытовой» и «деловой» коррупции проводился в 17 муниципальных районах и городском округе Ленобласти. От лица бизнеса были опрошены 203 хозяйствующих субъекта.

Илья Бунин