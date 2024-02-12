Ленинградцы управляют ЖКХ через «Госуслуги. Дом»

«Мобильное приложение «Госуслуги Дом» - удобный инструмент для любого жителя многоквартирного дома. Здесь можно быстро решить вопросы по управлению своей квартирой. Как говорят разработчики, в этом году запланирована большая работа по модернизации системы и внедрению новых возможностей, чтобы взаимодействие всех участников отрасли ЖКХ стало еще более быстрым, прозрачным и удобным. Пройдет модернизация модуля программы капитального ремонта и подсистемы приборов учета коммунальных услуг. Кроме того, будет доработана функциональность проведения общих собраний собственников в многоквартирном доме, что поможет объединению активных жильцов в управлении домами», - рассказал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги.Дом», являющегося частью ГИС ЖКХ. Его пользователями стали более двух миллионов россиян. Приложение «Госуслуги.Дом» работает на основе данных, размещённых в ГИС ЖКХ. В неё все управляющие и ресурсоснабжающие организации по закону должны вносить данные обо всём, что связано с жилой недвижимостью. В том числе информацию о способах управления домом, проведённых общедомовых собраниях собственников и протоколах, данные о приборах учёта, сроках проведения поверок, видах предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, тарифах на оплату ЖКУ и многом другом.

Зарегистрироваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Такая аутентификация позволит подтвердить, что приложением пользуетесь именно вы. Так вы сможете управлять своими подтверждёнными объектами недвижимости. Если возникли проблемы в работе приложения, можно написать на электронную почту mpdom@dom.gosuslugi.ru.