Талисмана экологии Ленобласти Енота Кузеньку представили на выставке-форуме «Россия»

Ленинградскую область представляли председатель комитета государственного экологического надзора Рамила Агаева и сотрудники Ленинградской областной экомилиции, рассказывает lentv24.

На стенде 47-го региона комитет госэконадзора рассказал посетителям о результатах своей деятельности и практике обеспечения экологической безопасности в Ленинградской области. Также была проведена увлекательная экологическая викторина с вопросами о Ленобласти и экологических направлениях региона.

Одним из главных событий стала презентация талисмана экологии Ленинградской области – Енота Кузеньки.

Все гости стенда Ленобласти получили сувениры и стильные подарки, а благодаря представителям эколого-благотворительного проекта «Крышечки ДоброТы» превратили бывшие в употреблении пластиковые крышки в инновационные и стильные аксессуары – уникальные памятные браслеты.

«Для Ленинградской области вопросы экологии максимально значимы, приоритетны, поэтому мы ставим для себя задачи обеспечивать экологическую безопасность на самом высоком уровне. Поскольку Ленинградская область активно развивается, вопросы экологии идут всегда параллельно», - рассказала Рамила Агаева, председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области.