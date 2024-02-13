Руководитель СУ СК России по Ленобласти проведет прием в Гатчине

Прием пройдет с 12:00 до 13:00 в помещении следственного отдела по г. Гатчина по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 4.

Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления по Ленобласти, а также по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Информируем, что в соответствии с распоряжением Следственного комитета Российской Федерации во время приема будет производиться видеозапись. Проведение приема граждан с использованием технических средств, а также учет и хранение носителей информации, полученной в ходе видеофиксации, будет осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и правил делопроизводства СК России. На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Напоминаем, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета Российской Федерации относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.

С информацией о графике личного приема руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области и его заместителей можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Обращения граждан».

Пресс-служба СУ СК России по Ленобласти