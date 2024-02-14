Кто дал пенсионеру кредитов на 1 млн 800 тысяч рублей?

10 февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 57-летний мужчина. Под видом сотрудника Центробанка ему позвонил мошенник. Путем обмана и злоупотребления доверием преступник без труда ввел в заблуждение потерпевшего, который самостоятельно взял и перевел ему на банковские карты 832 тысячи рублей.

В тот же день в Сиверский отдел полиции обратился 59-летний житель деревни Старосиверской, которому позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником компании сотовой связи. Под предлогом продления договора он выспросил коды из поступивших сообщений, после чего перезвонил другой мошенник – под видом банковского служащего. Тут преступники проявили фантазию. «Банковский служащий» заявил, что предыдущий звонок был от мошенников, которые обманули клиента и теперь с помощью полученных кодов пытаются оформить на него кредит. Для финансовой безопасности ему нужно самому немедленно взять заем в банке и перевести деньги на «безопасный» счет. Бред бредовый.

Однако, следуя инструкциям «сотрудника финансового отдела Центробанка Сафоновой» и «следователя ФСБ Глушакова», потерпевший оформил потребительский кредит в «Почта-Банке» в Сиверском на сумму 270 тысяч рублей. Обналичив деньги, он поехал в Гатчину и с помощью терминала перевел всё на продиктованный мошенниками счет.

67-летнему жителю Войсковиц позвонили и предложили дополнительный заработок. Наслушавшись сказок по телефону, пенсионер набрал кредитов в четырех разных банках на 1 млн 800 тысяч рублей и самостоятельно перевел со своего счета по различным реквизитам – «на деревню дедушке». Мошенник получил реальную возможность распоряжаться похищенными деньгами по своему усмотрению. Потерпевший понес крупный материальный ущерб.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.