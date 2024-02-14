Мошенники в День святого Валентина охотятся не только за сердцами, но и за деньгами

Они часто начинаются с невинного сообщения в социальных сетях, по почте или в чатах приложений, особенно для знакомств. Мошенник может представляться разными людьми, играть роли и придумывать различные уловки, конечной целью которых будет получение какой-то выгоды, лучше — финансовой.

Частые сценарии на сайтах и в приложениях для знакомств — мужчина или женщина входит в доверие к жертве и с течением времени просит отправить деньги в качестве помощи или под другим предлогом — чтобы избежать опасной ситуации или просто купить билет домой. Как только перевод сделан, мошенник и деньги просто исчезнут.

Сергей Кузьменко, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества: "Онлайн-знакомства и общение через приложения — сейчас это скорее норма, чем исключение. Поэтому мошенничества представляют собой реальную угрозу и в этой сфере. Тем более, что достижения в области технологий, включая внедрение инструментов искусственного интеллекта, помогли мошенникам стать более агрессивными и изощренными. Так, с вами может переписываться даже не человек, а обученная нейросеть".

Поэтому всегда скептически относитесь к нежелательным электронным письмам, смс и текстовым сообщениям в социальных сетях. Невозможно узнать, кто на самом деле стоит за ними. Если собеседник заявляет, что находится за границей или не может встретиться лично, — считайте это большим тревожным сигналом.

Если уж и знакомиться, то безопаснее это делать в приложениях для знакомств. Все-таки разработчики чтут свою репутацию и применяют алгоритмы и другие меры защиты, предназначенные для выявления мошеннического поведения.

В марте эксперты Роскачества представят результаты исследования самых популярных мобильных приложений для знакомств на российском рынке. Какие безопасны? Какие позволят найти пару? Об этом станет известно уже этой весной.

Будьте осторожны, если кто-то сразу же хочет перевести ваше общение во внешние приложения для обмена сообщениями, типа WhatsApp или Telegram.

Соответственно, никогда не давайте деньги людям, которых вы не знаете в реальной жизни. То же самое касается ключей от ваших криптовалютных кошельков (если, конечно же, они у вас есть).

Защитите свои личные данные. Никогда не отправляйте персональную информацию и тем более откровенные фотографии, чтобы избежать случаев шантажа и вымогательств.

Установите надежные пароли, используйте двухфакторную аутентификацию и убедитесь, что ваше антивирусное программное обеспечение, операционные системы и приложения обновлены. Эти базовые методы помогут вам защититься, если вы нажмете или загрузите что-то подозрительное.