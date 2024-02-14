Снежный штаб Ленобласти перешел на усиленный режим работы

«Сегодня в Ленобласти потеплело, но в большинстве районов началась метель. По прогнозам синоптиков, снег продлится до 16 февраля. Высота свежевыпавшего снега за эти сутки составит в среднем 5-7 сантиметров, местами - до 10. Специалисты и снегоуборочная техника в строю, обращения жителей принимает Снежный штаб в комментариях по ссылке https://vk.com/snegshtab47», - отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области подчеркнули, что в ближайшие три дня на дорогах региона сохранится сложная обстановка: метель и сильный ветер осложнят видимость. Дорожные службы, работающие на региональных трассах, переведены в усиленный режим. За минувшие сутки от снега и наледи вычищено свыше четырех тысяч километров покрытия и обочин. Дорожники призывают водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, аккуратно выполнять маневры и быть предельно внимательными. Круглосуточно на связи горячая линия «Ленавтодора». Позвонив по номеру 8-812-660-46-47 можно оставить заявку, которая будет передана в обслуживающую организацию. В помощь водителям работает оперативный телеграм-канал - https://t.me/dorogi_47.