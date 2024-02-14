В Коммунаре открылось «Школьное кафе»

В рамках проекта «Школьное кафе» школьники теперь сами решают, чем перекусить и могут выбрать себе обед из предложенного меню. В сбалансированном меню — холодные закуски, горячие блюда и выпечка. Все районы Ленобласти уже включились в региональный проект по внедрению моделей организации школьного питания.

Модель «Меню свободного выбора» реализуется в 100 школах региона.

В 25 школах реализуется модель «Школьное кафе-столовая», из них в 12 школах осуществляют свою деятельность зонированные кафе для обучающихся.

В 7 школах Ленинградской области действует полный комплекс «Школьное кафе» с современным дизайном столовой, введенным меню свободного выбора, расширенной линией раздачи блюд.

В Коммунарской школе № 3 после зимних каникул открылось кафе «Переменка». Теперь у ребят и педагогов появилась возможность в приятной обстановке перекусить, пообщаться и отдохнуть.

В создании концепции нового общепита принимали участие старшеклассники и учителя, поэтому в нем использованы изображения исторических мест Гатчины, а также удобные диваны, телевизор и барная стойка.