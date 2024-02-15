Ленобласть диверсифицирует экспорт сельскохозяйственной продукции

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области подвели предварительные итоги экспортного года.

«Традиционно для нашего региона основу экспорта пищевой продукции составляли, входящие в эту категорию, табачные изделия, из продукции АПК – мы поставляли яйцо и мясо птицы. Сегодня область работает над диверсификацией экспорта, ищет новые возможности, рынки сбыта, вовлекает новых производителей в экспортную деятельность. Область увеличила поставки за рубеж рыбной и зерновой продукции, жиров и масел», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Правительство Ленинградской области оказывает экспортерам господдержку в финансировании логистики поставок продукции, помощь в поиске покупателей, выходе на маркетплейсы, экспертизе контрактов, организует участие в коллективных стендах на международных выставках и бизнес-миссиях за рубеж.

По данным Минсельхоза России, в Ленинградской области в 2023 году по направлениям «экспорт прочей продукции АПК», «экспорт рыбы и морепродуктов», «экспорт масложировой продукции» и «экспорт зерновой продукции» отмечается устойчивый рост объемов экспорта на 58%. В частности, экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 66%, зерновой продукции – 37%, масложировой продукции – 5,3%.