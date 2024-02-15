Не рассчитал силу удара

3 февраля из травматологического отделения Гатчинской больницы в полицию поступила телефонограмма о смерти 53-летнего мужчины. Пациент был доставлен из квартиры на ул. 120 Гатчинской дивизии с черепно-мозговой травмой, субдуральной гематомой, дислокацией срединных структур головного мозга.

На место происшествия – в квартиру погибшего – была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что между ним и его 30-летним сыном возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сын нанес отцу удар кулаком в голову – не имея умысла на причинение тяжкого вреда здоровью или убийство. Хотел только причинить боль, но не рассчитал. От удара мужчина потерял равновесие и упал, ударившись затылком о тумбу.

Пострадавшего увезли в больницу, где он и скончался от тупой закрытой внутричерепной травмы с ушибом головного мозга. Следственный отдел по г. Гатчине возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – по факту убийства по неосторожности. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.