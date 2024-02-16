Награды области — мото-чемпионам

Победителем гонки стал пилот команды «Балтик Ралли» Михаил Михин — он показал абсолютный рекорд со скоростью 255,282 км/ч.

«В гонке принимали участие 139 пилотов из России и Белоруссии. Команда «Балтик Ралли» была представлена на этих соревнованиях на мотоцикле «Suzuki B-King Turbo», где специально была доработана мощность до 275 лошадиных сил. Кстати, наверное, это сегодня один из самых быстрых мотоциклов в России, который был специально подготовлен для таких гонок. На нем и был зафиксирован рекорд 255 км/час. Очень важно, что мы впервые выставляли Ленинградскую область, потому что фестиваль «Балтик Ралли» абсолютно правильно связывают с Ленинградской областью, с мотоклубом «Дом», с активными участниками мотоклуба и с организаторами «Балтик Ралли», – отметил Александр Дрозденко на встрече с командой участников фестиваля.

Напомним, первый национальный фестиваль скорости на льду «Жигулевская миля 2024», в котором приняла участие команда мотофестиваля «Балтик Ралли», состоялся с 7 по 11 февраля в Тольятти.

Михаил Михин – профессиональный автомотогонщик, тест-пилот, рекордсмен «Байкальской мили» и победитель множества автогонок на выносливость – шел к этой абсолютной победе с 2013 года.