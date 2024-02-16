По Ленинградской области пойдут поезда нового поколения

На первом этапе новая магистраль свяжет две столицы. В перспективе линию могут продлить до Рязани, Казани, Ангары и Минска.

«Эта работа станет, должна стать первым, стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. А это принципиально другой уже, конечно, уровень технологий и транспортных услуг, современные рабочие места и передовые компетенции, новые возможности для граждан и наших регионов», — подчеркнул президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали.

«В целом рассчитываю, что региональные власти, федеральные ведомства, компания «Российские железные дороги», другие наши ведущие компании, бизнес примут самое активное и заинтересованное участие в предстоящей масштабной работе», — сказал глава государства.

Президент особо подчеркнул, что «реализация проекта, создание всей необходимой инфраструктуры и подвижного состава должны вестись именно на нашей собственной технологической базе».

«Проект сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, поэтому туристический и экономический потенциал для агломерации колоссальный. Мы поддерживаем проект и уже начали его проработку. Для минимизации воздействия на окружающую среду часть магистрали в регионе планируется в эстакадном исполнении», — прокомментировал итоги совещания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, принимавший в нем участие в режиме ВКС.

Протяженность трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» (ВСМ) по территории Ленинградской области составляет 76 км на участке с 27 км по 103 км. Планируется размещение железнодорожной станции «Жаровская ВСМ» на 47 км трассы, с транспортной доступностью с существующей автодорожной сетью, в том числе федеральными трассами «М-10» и «М-11».

Фото: kremlin.ru