УФССП России по Ленинградской области подвело итоги работы за 2023 год

В работе коллегии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители руководства ФССП России: начальник контрольно-ревизионного управления Елена Прокаева, начальник финансово-экономического управления ведомства Максим Евграфов, заместитель начальника управления по организации установленного порядка деятельности судов Павел Старобинский.

С основным докладом выступил главный судебный пристав Ленинградской области Александр Мосеенков и отметил, что по итогам работы за 2023 год судебными приставами Управления окончено и прекращено 1 031 569 исполнительных производств. Общая сумма взысканной задолженности составила более 10,8 миллиардов рублей. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено более 1,7 миллиарда рублей.

В прошедшем году предметом особого внимания и контроля являлось исполнение социально значимых категорий исполнительных документов, связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов и восстановлением прав и законных интересов граждан, в том числе на получение заработной платы.

Так, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, взысканная сумма по алиментным платежам увеличилась на 412 миллионов рублей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуется право на получение алиментов, составила 91,8 %. Этому способствовало применение полного комплекса мер принудительного воздействия. Всего в пользу детей в 2023 году взыскано порядка 1,1 миллиарда рублей.

В рамках обеспечения защиты трудовых прав взыскателям перечислено 12,3 миллионов задолженности по заработной плате.

За отчётный период разыскано 439 должников по исполнительным производствам, из них 340 – должники по алиментным обязательствам.

По итогам принудительной реализации имущества должников, в том числе находящегося в залоге, взыскателям перечислено 301,8 миллиона рублей.

В Управлении организован контроль за исполнением исполнительных документов о возмещении ущерба от преступлений. За прошедший год взыскано 85,3 миллионов рублей в рамках производств данной категории.

В ходе исполнения исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за коррупционные преступления, взыскано 11,3 миллиона рублей.

В рамках защиты прав и законных интересов граждан в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности рассмотрено 439 обращений, составлено 68 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 14.57 КоАП РФ. За отчётный период юридическим лицам, осуществляющим функции по возврату просроченной задолженности, назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 1 миллион 175 тысяч рублей.

На должном уровне выполняется задача по обеспечению безопасности судей, участников судебного процесса и посетителей судов. Судебные приставы по ОУПДС Управления полностью обеспечивают охрану зданий всех судов Ленинградской области: 20 Федеральных судов, расположенных в 23 зданиях и 87 участков мировых судей, расположенных в 52 зданиях.

За 2023 год судебными приставами по ОУПДС Управления выполнено более 27 тысяч заявок на обеспечение безопасности судей, заседателей, а также судебных приставов-исполнителей при совершении ими исполнительных действий.

При осуществлении пропускного режима в зданиях всех судов Ленинградской области и структурных подразделений Управления выявлено более 3 тысяч предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих и запрещенных к проносу в суды, что позволило обеспечить безопасность всех судей, участников судебного процесса, посетителей судов и подразделений территориального органа.

В рамках оказания содействия органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, задержано 49 граждан, объявленных в федеральный розыск.

При реализации полномочий административной юрисдикции судебными приставами по ОУПДС регионального управления в отчетном периоде выявлено и пресечено 1 247 административных правонарушений, предусмотренных статьями 13.26, 17.3 и 17.8 КоАП РФ.

В завершение мероприятия состоялось награждение районных отделений судебных приставов, достигших в своей деятельности высоких результатов

и победивших в конкурсе на звание «Лучшее структурное подразделение

УФССП России по Ленинградской области» по результатам работы за 2023 год. Победителем конкурса стало Волховское районное отделение судебных приставов, набравшее наибольшее количество баллов по всем направлениям деятельности. На втором месте – Кировское районное отделение судебных приставов, на третьем – Тосненское районное отделение судебных приставов. Отделу - победителю в торжественной обстановке был вручён переходящий кубок, а отделам-призёрам – почётные дипломы.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области