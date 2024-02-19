Продолжается прием заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения на выборах Президента России

Для этого избирателю необходимо до 11 марта 2024 года подать заявление о голосовании по месту нахождения (а не по месту регистрации) любым удобным способом: через портал «Госуслуги», в любом многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии.

По состоянию на 16 февраля (за 20 дней приема заявлений) в Ленинградской области была подано почти 21 тысяча заявлений для голосования по месту нахождения, из них подавляющее большинство (91%) через портал Госуслуги.

Напомним, что такие заявления также можно подать в любом многофункциональном центре или в любой территориальной избирательной комиссии муниципального района, городского округа Ленинградской области, а с 6 по 11 марта - также еще и в любой участковой избирательной комиссии.

При подаче заявления рекомендуется заранее выбрать участок для голосования, на котором избиратель планирует голосовать по месту нахождения 15-17 марта. Это можно сделать с помощью специального цифрового сервиса на сайте ЦИК России http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratel...

Для подачи заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина (либо временное удостоверением личности, выдаваемое органом внутренних дел Российской Федерации на период замены паспорта гражданина Российской Федерации).

После подачи заявления гражданина исключают из списка избирателей по месту регистрации и включают в список по месту нахождения. Проверить свой статус «мобильного избирателя» можно с помощью цифрового сервиса - http://cikrf.ru/digital-services/mobilnyy-izbiratel/.

Заявление может быть подано избирателем только один раз. При этом избиратель может аннулировать поданное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. После чего есть возможность подать новое заявление в соответствующие сроки.