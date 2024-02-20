Ленобласть делится опытом социальной защиты

Как отметила представлявшая проект председатель комитета социальной защиты населения Анастасия Толмачева, виртуальная социальная карта жителя Ленинградской области является бесплатным цифровым сервисом, который подтверждает наличие одной или нескольких льготных категорий и позволяет получать льготы на услуги по программе лояльности у различных торгово-сервисных предприятий.

Форум «Сильные идеи для нового времени» аккумулирует общественно значимые инициативы и проекты неравнодушных граждан со всей страны. Каждый житель России на специальной платформе может поделиться своей идеей или проектом, получить необходимую экспертизу и поддержку в реализации. Первый форум прошел в 2020 году, его организаторами выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

В соответствии с Указом Президента России форум стал ежегодным. За три года форум сплотил порядка 400 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023 – 23 563. Ежегодно около 1000 идей получают различные инструменты поддержки.