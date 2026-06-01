С приветственным словом к слушателям обратилась заместитель директора школы, ведущая конкурса Людмила Талья.

В этом году в конкурсе приняли участие 29 юных пианистов - обучающихся 1-2-х классов музыкальных школ Гатчинского округа, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Программа конкурса включала в себя обязательное исполнение произведений из сборников учебно-методического комплекса Ольги Геталовой и Ирины Визной.

Первый базовый сборник из этой серии, на котором выросло не одно поколение музыкантов, скоро отпразднует свое 30-летие. Авторы – преподаватель ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Ольга Геталова и педагог музыкальной хоровой студии «Апрель» Гатчинской школы № 8 Ирина Визная – продолжили работу над учебно-педагогическим комплексом и создали 14 хрестоматий, включающих произведения для всех классов музыкальной школы, начиная с подготовительного и заканчивая выпускным. Они регулярно издаются в издательстве «Композитор. Санкт-Петербург» и распространяются не только в России, но также в дальнем и ближнем зарубежье. В 2015 году базовый сборник был переведен на японский язык и издан в Японии.

Не случайно учебно-методический комплекс «В музыку с радостью» пользуется такой популярностью. Большое количество ярких, образных, близких для детского восприятия произведений позволяют заниматься не только с пользой, но и с удовольствием.

Авторы были почетными членами жюри юбилейного конкурса и провели презентацию новых изданий – сборников «Пьесы» в двух частях: для младших и средних классов, а также средних и старших классов.

В составе жюри также работали преподаватели фортепиано вышей категории музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова Ирина Часовитина и Ольга Немировская.

Все участники старались хорошо выступить, справиться с волнением и выполнить все поставленные преподавателями задачи. Каждого конкурсанта зал поддерживал аплодисментами. Праздничная атмосфера, доброжелательное отношение жюри, прекрасный рояль, поощрительные призы всем участникам способствовали созданию комфортной творческой обстановки, что позволило юным пианистам выступать с удовольствием и делать первые шаги в мир большой музыки с радостью.

Андрей Соколов