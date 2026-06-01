В Гатчинском округе дан старт экзаменационной кампании

Рано утром 1 июня у ворот школы №12 начинают собираться 11-классники. В районе 9 часов утра группы выпускников Гатчинского округа, сформированные по школам, стройными рядами проходят первый контроль – на входе в здание, затем сдают лишние вещи. На втором этаже внимают добрым напутствиям председателя комитета образования Гатчинского округа Марины Шутовой. Далее проходят второй контроль на границе пункта проведения экзамена (ППЭ), проходят в зону ППЭ под камерами и ждут приглашения пройти в аудитории. В коридоре приготовлен столик с питьевой водой и шоколадками, повсюду внимательные наблюдатели и отзывчивые сотрудники ППЭ. К сдаче-приему экзаменов всё готово.

Пункт проведения экзамена № 47 на базе Гатчинской № 12 создан в 2026 году. Первого июня для сдачи ЕГЭ в школу №12 направлены 45 детей. Это ребята из семи школ Гатчинского округа, а также представители среднего профессионального образования, которые также имеют право сдавать ЕГЭ.

В этом году глобальных изменений в процедуре сдачи ЕГЭ нет. Все аудитории ППЭ подготовлены в полном соответствии с порядком проведения ГИА и требованиями Рособрнадзора. Как и раньше запрещено использование фото и видеоаппаратуры. С целью обеспечения объективности процедуры аккредитованы четыре общественных наблюдателя. Среди них есть представители родительской общественности.

- В нашем пункте оснащены 10 аудиторий и штаб ППЭ. Сотрудников больше 20 человек – все в полном составе прошли обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования и готовы к приему экзаменов, - рассказывает руководитель нового ППЭ №47 Ирина Затула. - Сегодня работают четыре аудитории. Одна – специальная, для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Ему предоставлен компьютер, не имеющий выхода в Интернет, и не содержащий информации по сдаваемому учебному предмету. Остальные аудитории стандартные. ППЭ оборудован переносными металлодетекторами и блокираторами мобильной связи. Аудитории оснащены средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети Интернет, а также техническими средствами, позволяющими обеспечивать работоспособность средств видеонаблюдения. Для обеспечения печати и сканирования экзаменационных материалов аудитории в зоне видимости камер видеонаблюдения оборудованы специализированным аппаратно-программным комплексом, в том числе высокоскоростными сканерами.

И вот уже все аудитории полностью заполнены участниками. В двух, на химии и истории, по 15 человек. На литературе - 14 человек. ЕГЭ по литературе продлится три часа 55 минут, по истории и химии — три часа 30 минут.

- Сегодня, 1 июня 2026 года, дан официальный старт экзаменационной кампании, – обратилась к участникам ЕГЭ председатель комитета образования Марина Шутова. - Многие из вас называют этот день «днем икс». А я предлагаю взглянуть на него иначе – это ваш первый серьезный взрослый шаг. Шаг в будущее, которое вы выстроите своими руками. За вашими плечами 11 лет упорного труда, тысячи уроков, сотни контрольных и искренняя поддержка ваших учителей и родителей. Желаю вам уверенности и собранности. Не бойтесь системы, бойтесь своей поспешности. Ищите резервы в вашей собственной голове. Верьте в себя – и у вас все получится!

Результаты первых экзаменов будут доступны не позднее 14 июня.

Следующее испытание пройдет по русскому языку 4 июня, а 8 июня – по математике.

В Гатчинском округе для участия в экзаменах в региональную информационную систему внесены сведения о 832 участниках ЕГЭ.

Татьяна Можаева