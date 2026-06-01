Подписка на 2 000 изданий на почте на 20% дешевле

С 1 по 11 июня на сайте и в отделениях Почты России можно подписаться почти на 2 000 периодических изданий со скидкой до 20%. Вместе с издательскими домами компания предлагает оформить подписку на детские, общественно-политические, развлекательные, научно-популярные и отраслевые газеты и журналы.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займёт всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

Оформите подписку на газету "Гатчинская правда по льготной цене!

Стоимость подписки на 1 месяц:

Индекс: П4237 Для всех категорий населения: до адреса – 96,84 руб.

Индекс: ПИ704 Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 85,86 руб.

Индекс: ПИ699 Для юридических лиц: до адреса – 149,66 руб.