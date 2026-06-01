В Гатчинском округе обследовали борщевик Сосновского

В Гатчинском районе в программе химической обработки борщевика Сосновского участвуют 12 территориальных управлений. Обследовано 802,69 га, из них в Большеколпанском ТУ — 100,5 га, Войсковицком ТУ — 149,1 га, Вырицком ТУ — 1,34 га, Елизаветинском ТУ — 176,5 га, Кобринском ТУ — 31,9 га, Новосветском ТУ — 95 га, Пудомягском ТУ — 23,7 га, Рождественском ТУ — 0,6 га, Сиверском ТУ — 46,35 га, Сусанинском ТУ — 26,0 га, Сяськелевском ТУ — 31,7 га, г. Коммунаре — 120 га.

Все площади были обследованы со специалистами территориальных управлений. Поставлены геоточки в 66 деревнях и поселках.

На данный момент в Гатчинском районе началась химическая обработка борщевика Сосновского гербицидом Магнум ВДГ. Из-за погодных условий даты обработок сдвинулись.

В Сяськелевском ТУ обработка борщевика завершена. Специалистами через 20-30 дней после обработки будет проведена предварительная оценка эффективности химических мероприятий. Участки будут обследованы на качество обработки и на наличие пропусков.

