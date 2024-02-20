Ленобласть представила планы борьбы с борщевиком на год

«С каждым годом растет ответственность территорий. В этом году в программе — уже 109 поселений из 16 районов, 58% от всех муниципалитетов первого уровня, впервые в программу вступил Подпорожский район. Комитет по АПК готов принимать новые заявки с территорий, увеличивать финансирование и расширять число участников. Комплексное участие всех собственников земли повышает эффективность борьбы с борщевиком», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу опубликовал список территорий, участвующих в областной программе в 2024 году.

В 2024 году борьбу с борщевиком Сосновского запланировали вести 109 поселений, 835 населенных пунктов, что на 11,7% больше, чем в 2023 году, в том числе, впервые в программу вошли 9 населенных пунктов Подпорожского района. Борьбу будут вести на площади 5,5 тыс. га (+200 га к 2023 году), объем финансирования работ – 44, 2 млн рублей, на 3,7% выше, чем в 2023 году.

В 2023 году от борщевика Сосновского освобождено 5,3 тыс. га (117,3% к уровню 2022 года) на территории 104 поселений (106,1% ). Борьбу вели 92,3% поселений Лужского района, 85,7 % – Волосовского, 84,6 % – Тосненского, 83,3% – Киришского.

За неудаление борщевика Сосновского на землях населенных пунктов наложено штрафов в 1,9 раз больше, чем в 2022 году. 88% штрафов выписано в Гатчинском и Волосовском районах.