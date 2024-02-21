Областные лидеры отправляются на Всемирный фестиваль молодежи

«Вы действительно лидеры, сегодня это показал отбор, и я желаю вам, чтобы свои лидерские качества в полной мере вы проявили на фестивале. Нужно не бояться себя показывать, не бояться о себе рассказывать, не бояться себя презентовать, и, конечно же, очень важно не бояться, а очень активно общаться с теми, кто будет на фестивале, потому что туда приедут такие же лидеры, как и вы, из других субъектов Российской Федерации, и лидеры молодёжи со всего мира. И, на самом деле, это не громкие слова: будущее в ваших руках, тех, кто будет сегодня на фестивале, включая вас. Удачи вам, хорошего настроения, оторвитесь там, но с умом», — напутствовал ребят Александр Дрозденко.

В рамках программы культурного шефства за Ленинградской областью закреплены делегации из Конго и Швейцарии – с ними ленинградские участники будут взаимодействовать на протяжении всего форума.

Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта в Сочи, на федеральной территории «Сириус», и примет 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров. В течение недели ребят ждут познавательные марафоны, встречи, научные турниры, карьерные тренинги и творческие мастер-классы.

Программа фестиваля распределена по дням, которые соответствуют определенному смыслу: «Ответственность за судьбы мира»; «Многонациональное единство»; «Мир возможностей для каждого»; «Сохраним семью во имя детей и мира»; «Мы – вместе с Россией».

В Ленинградской области на отборочный конкурс поступило более 3 тысяч заявок. В тоге было отобрано 102 человека и 35 волонтеров.