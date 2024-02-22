Госуслуги Дом — в телефонах трех миллионов россиян

«Уже больше трех миллионов россиян стали пользователями приложения Госуслуги.Дом, почти 70 тысяч из них — ленинградцы. Жители оплачивают через приложение жилищно-коммунальные услуги, передают показания счетчиков, направляют обращения в управляющие компании и контролирующие организации, общаются в домовых чатах. Собственники могут изучать здесь отчеты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта своего дома», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. При отсутствии информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные. Также можно обратиться в службу поддержки: https://dom.gosuslugi.ru/#!/support-cabinet.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.