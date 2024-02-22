Индивидуальное жилищное строительство помогает развитию семьи

- Сегодня больше половины вводимого жилья в Ленинградской области составляет ИЖС, - отметил зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский. - Законодатель делает все, чтобы все рыночные механизмы были доступны в стройке: расширены классические льготные программы семейной, льготной и сельской ипотеки, введен механизм эскроу-кредитования для подрядчиков. Это дало свой эффект. Собственные дома все чаще покупают для создания семьи — это тренд, который сегодня обретает очертания. В прошлом году государственную поддержку от Ленинградской области на покупку или строительство нового жилья, на выплату ипотеки получили 760 семей.

Минстроем России сформулированы задачи о комплексном подходе к планированию новых территорий под частный сектор. Глава строительного блока Ленобласти подтвердил, что развитие сектора ИЖС напрямую стимулируют программы модернизации коммунальной и дорожной инфраструктуры. В частности, большой интерес к частному домостроению вызван возобновлением работы над КАД-2 и ШМСД.

В 2024 году начал действовать новый механизм, защищающий инвесторов за счет кредитования подрядчиков по ставке до 1% с использованием счетов эскроу. До этого закон не защищал права вкладчиков в частный сектор.

В 2023 году Северо-Западный банк Сбербанка выдал почти 10 000 кредитов на 45,6 млрд руб. Как по количеству, так и по объему выдача в 2023 г по сравнению с 2022 г. выросла в пять раз. Значительная часть портфеля приходится на Ленинградскую область и Санкт-Петербург – 6200 кредитов на сумму в 34 млрд руб.

- Почти две тысячи семей Ленобласти получили в 2023 году ипотеку на ИЖС в Сбербанке, - поделился управляющий отделением Сбербанка по Ленинградской области Олег Тихомиров. — Это в восемь раз больше, чем годом ранее. Спрос на индивидуальное жилищное строительство подогревается ещё и ценовой доступностью такого жилья по сравнению с квартирами. Ипотеку на ИЖС можно оформить по льготным программам и без дополнительного обеспечения на период стройки. Кроме этого, есть возможность выбирать — строить дом самостоятельно или с подрядчиком. Уверен, в этом году ещё больше семей смогут переехать в собственный дом.