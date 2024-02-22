Стенд Ленобласти принял семимиллионного гостя выставки на ВДНХ

Он приехал на ВДНХ вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей.

«Ленинградская область — динамично развивающийся регион с уникальным местоположением и множеством красивых объектов, которые мы бережно храним, и я надеюсь, что по возвращении из путешествия вы почувствуете, что это тот регион, в который хочется вернуться», — сказала и.о. руководителя представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве РФ Анна Мартынова.

В подарок гости получили от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия«», администрации региона и компании-туроператора «Игора Тур» — семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, легендарный Александро-Свирский монастырь, ретро поезд и аутентичная гастрономия.

Также для юбилейного гостя и его семьи провели экскурсию по экспозиции Ленинградской области.