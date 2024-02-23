«Гатчинсельмашу» – 90!

Завод «Гатчинсельмаш» был создан решением Ленинградского областного совета народных депутатов 23 февраля 1934 года и до войны размещался в Пушкине. Когда война подступила к стенам города, завод был эвакуирован сначала в Ленинград, а затем в Бокситогорск и работал на оборону. В 1944 году предприятие перевели в Гатчину на проспект 25 Октября – в помещение бывшей граммофонной фабрики. Из руин взорванных оккупантами корпусов появился новый завод, который вначале ремонтировал сельскохозяйственную технику. В 1958 году «Гатчинсельмаш» перестал быть ремонтным предприятием и перешел на изготовление сельхозмашин и запасных частей для тракторов.

Полностью предприятие преобразилось в 1975 году, когда приступило к выпуску машин для предпосевной обработки – протравливателей семян ПС-10АМ. Так к 1980-м годам из маленького полукустарного предприятия завод превратился в современное машиностроительное производственное объединение по выпуску сельскохозяйственных машин и запасных частей к ним.

Грянула перестройка, но «Гатчинсельмаш» продолжал работать, сохранив свой профиль и обеспечивая выпуск протравливателей семян. Завод выжил и в 1990-х, но после приватизационной кампании оказался в частных руках, которые довершили то, что не удалось девяностым: предприятие почти прекратило свое существование. От полной ликвидации «Гатчинсельмаш» избавил директор Гатчинского завода кровельных материалов Дмитрий Кириллов. Как и почему он это сделал?

- Я коренной гатчинец, моя семья живет здесь, я люблю этот город, мне небезразлично его настоящее и будущее. И когда старейшему гатчинскому заводу фактически был вынесен приговор, я принял решение купить то, что от него осталось.

…После окончания Ленинградского высшего ордена Красной Звезды и Боевого Красного Знамени зенитно-ракетного командного училища им. 60-летия Великого Октября я прослужил несколько лет, в 1993 году уволился из армии и вернулся в Гатчину. Занялся предпринимательством, начал с мелкого бизнеса, потом купил бэушную финскую линию для профилирования металла, потом еще одну, и еще и в итоге создал небольшой завод кровельных материалов. Рынок сбыта ограничивался розницей – наша продукция стала продаваться в Гатчине, в Петербурге и на всем Северо-Западе. Мне говорили: «Зачем тебе производство? Мы поедем в Финляндию и все купим». Однако, как показала практика, это было дальновидным решением – организовать собственное производство…

- Как вы стали владельцем «Гатчинсельмаша»?

- В 2004 году я купил первый цех развалившегося «Гатчинсельмаша». Думал поставить здесь линию профилирования, но ничего не получилось – места не хватило. А в 2010 году владелец завода решил окончательно от него избавиться и продать техдокументацию Воронежскому предприятию. Они даже договор заключили. Узнав об этом, я предложил продать «Гатчинсельмаш» мне. Сделку расторгли, продавец набавил цену – и я стал счастливым обладателем полуразрушенных цехов с допотопными станками и сотней работников, которым нужно было платить зарплату.

- Разруха XXI века?

- Здания были пустые, не считая станков 50-х годов. Пришлось заново проводить электричество, делать крыши, заливать полы, утеплять фасады, подводить отопление. Когда начал все это тащить, ужаснулся. Года три только разбирался с поставщиками, завышенными ценами. Со стоимости в 280 тысяч рублей за машину (протравливатель семян) я опустил цену на 195 тысяч, и мы сразу забрали весь рынок бывшего Советского Союза. За счет этого, наверное, и выиграли. За тринадцать лет мы сделали и продали 5400 машин.

- Вы провели масштабную модернизацию производства?

- Собственно, модернизация продолжается до сих пор. Да, за это время были приобретены токарные и фрезерные автоматические центры с программным управлением, станки для лазерной резки металла и прочее высокотехнологичное оборудование. Вот, например, вместо старой огромной машины поставили небольшой протяжный пресс – расход электричества уменьшился в 11 раз, производительность возросла. Скоро запустим новый лазерный труборез, который насухую режет трубы – экологичен, нет расходов на смазочно-охлаждающую жидкость, скорость работы увеличится.

И еще одно большое достижение: 1 февраля мы, наконец, запустили свою газовую котельную для нужд производства.

- Продукция, которую сегодня выпускает «Гатчинсельмаш» – все та же?

- Да. Современный протравливатель семян – ПС-10 – это прямой потомок машины 1975 года, чрезвычайно на нее похожий. Для производства этой машины мы покупаем только колеса, а все остальное делается на предприятии. Протравливатели семян совершенно необходимы там, где что-то сеют. Сейчас вообще нельзя сажать непротравленные семена – это своего рода карантин. С помощью шнеков в бункер машины собирается зерно, которое обрабатывается специальными составами: для повышения всхожести и для защиты от вредителей и болезней.

Машина претерпела мало изменений по сравнению с той, что «Гатчинсельмаш» производил раньше. Одно из последних усовершенствований коснулось системы подачи жидкости для обработки зерна. Каждые пять лет мы проходим сертификацию ЕЭС, которая позволяет нам работать на экспорт. Сегодня это Белоруссия, Казахстан, Монголия, раньше были и другие страны ближнего зарубежья.

А восемь лет назад мы возродили камнеуборочную машину УКП-0,7. Подняли документы, прошли сертификацию, старые специалисты помогли, и в 2018 году мы начали серийное производство. Камнеуборка – это наш регион. В Волосово их берут, в Лодейное Поле, в северные районы Ленобласти, где много камней.

- Куда уезжают гатчинские протравливатели семян?

- Рынок сбыта – вся Россия: Башкирия, Ставропольский и Краснодарский край, Воронежская область, Дальний Восток, Сибирь, Тюмень. В прошлом году мы ухитрились их продать в Словакию и Словению. На рынке есть похожие машины, но именно наша ПС-10 пользуется неизменным спросом у работников села: высокая степень надежности и привлекательная цена позволили нам обеспечить поставку машин и комплектующих практически во все зерносеющие регионы.

- Дмитрий Петрович, работает ли на «Гатчинсельмаше» кто-то из старых сотрудников?

- Конечно, коллектив обновился. Когда мы начинали, на заводе было много людей пожилого возраста, большинство давно на пенсии, кого-то уже нет. Из старейших сотрудников сейчас осталось меньше десятка – в основном, в офисе. И периодически к работе, требующей высокой точности, привлекаются токари и расточники из старой гвардии – мастера высочайшего класса. Вообще, квалифицированные рабочие кадры – это дефицит. У нас штат небольшой, но все – высококлассные специалисты. Конечно, профессионалы нужны: станочники, токари-универсалы. Зарплата на предприятии достойная – при условии высокого КПД и квалификации.

Понятно, что «Гатчинсельмаш» сегодня – не тот, что 90 или 20-30 лет назад. Форма собственности другая, акционерное общество было фактически уничтожено еще в начале двухтысячных. ООО «Гатчинсельмаш» – это наследник и правопреемник марки, зарекомендовавшей себя на всю страну.

«Самая молодая из самых старых» – так называет себя начальник производства «Гатчинсельмаша» Алла Александровна Пономарева. На заводе она – с 1986 года.

- «Гатчинсельмаш» – мое единственное место работы за тридцать восемь лет. Люди постепенно уходили с завода – я вставала на их место. Руководящие должности на производстве, в основном, занимали мужчины, и в девяностые-двухтысячные они все стали искать более высокооплачиваемую работу. А я осталась – и доросла до начальника производства.

- А вы почему остались?

- Дом рядом, работа интересная. Кроме того, моя специальность – электроприводы и электрооборудование, так что в принципе я работаю по профессии. А вообще, чем отличается наш завод: мы – как одна семья, очень сплоченный коллектив.

- Не сложно руководить производством?

- Женщине мужчинами управлять гораздо проще, чем женщинами. А у нас коллектив – чисто мужской: заготовительное, сварочное, токарное производство, штамповка. Моя работа – организовать, правильно распределить, а ребята все сами знают, что и как нужно делать. Мы производим всего два вида техники: протравливатель семян и камнеуборчную машину, это не так сложно, как работать на новых заказах.

- Как вы считаете, «Гатчинсельмаш» в новейшей истории сохраняет свои позиции?

- Конечно, мы не единственные, кто делает протравливатели семян в России, причем большинство производителей просто копируют нашу технику – оборудование, разработанное в советское время, отлично себя зарекомендовало. Так что сегодня «Гатчинсельмашу» приходится выдерживать конкуренцию, но мы стараемся не сдавать позиций. Коллектив у нас высокопрофессиональный, слаженный, с хорошим стажем. Есть трудовые мигранты – все высококвалифицированные специалисты: сварщики, токари, работают по патенту, законно, съездят в отпуск – и возвращаются. Раньше они работали на заводах у себя на родине, теперь – у нас. Многие привозят сыновей, родственников, там обучают профессии и везут сюда работать. Значит, у нас здесь хорошо?..

Екатерина Дзюба