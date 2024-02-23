Памяти гатчинского «ястреба»

Слово «яструб» в переводе с украинского означает «ястреб». Николай Яструбенко и был таким «ястребом», причём чуть ли не с самого детства...

Николай Николаевич Яструбенко родился 16 сентября 1961 года в деревне Большая Ижора, учился в Гатчинской школе № 1. Мальчик с детства мечтал о небе, занимался в судомодельном и авиамодельном кружках, изготавливал радиоуправляемые модели планеров. После окончания в 1982 году Сызранского высшего воздушного авиационного училища летчиков Николай Яструбенко служил в группе советских войск в Германии, в Закавказском военном округе.

В сентябре 1985 года старший лейтенант Николай Яструбенко был направлен в Афганистан. Как летчик-оператор вертолета Ми-24, он участвовал в боевых операциях в провинциях Кабул, Логар и Пактия. На его счету - 209 боевых вылетов и девять поощрений за неполный год службы в Афганистане.

24 марта 1986 года во время боевого вылета в провинции Логар Николай уничтожил ракетами несколько огневых точек противника, ведущих огонь по автомобильной колонне, тем самым обеспечив беспрепятственное продвижение машин с ГСМ. При выходе из очередной атаки его вертолет был обстрелян, а сам лётчик был тяжело ранен. От полученных ран Николай Яструбенко скончался 6 июня 1986 года. Посмертно награждён орденом Красной Звезды...

В 1990 году на здании Гатчинской школы № 1, в которой учился будущий герой, была торжественно открыта мемориальная доска, посвящённая его памяти. А 16 февраля 2024 года в школе появилась Парта героя с его именем...

Напомним, патриотическая акция «Парта героя» образовательного проекта «Единой России» «Новая школа» стартовала в школах нашей страны в 2018 году. Парта героя — это обычная ученическая парта, на которой размещены информация о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю Отечества или являющемся героем нашего времени, его фотография, биография и героический путь. Право сидеть на таком почетном месте получают школьники, которые хорошо учатся, активно участвуют в общественной жизни.

К настоящему моменту в России уже больше десяти тысяч Парт героев. Несколько из них открыты в Гатчине и Гатчинском районе.

Церемония открытия Парты героя в школе №1 началась с внесения государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна РФ. В этот день почтили память не только Николая Яструбенко, но и всех других выпускников школы, которые сражались и погибли за свою Родину.

- Сегодня особенный день, который займёт свою страницу в истории нашей школы, - подчеркнул директор школы №1 Фёдор Флёнов. - В разные периоды наши выпускники участвовали в защите Отечества. Наши ребята защищают нас и сейчас, участвуя в специальной военной операции. Патриотизм этих людей, их верность своей Родине является для нас примером. Одним из таких наших защитников стал Николай Яструбенко, памяти которого мы сегодня отдаем дань. Николай — всегда с нами. Мы встречаемся с ним ежедневно, когда подходим к нашей школе и читаем его имя на мемориальной доске. Никто не забыт, ничто не забыто...

Почётным гостем и участником торжественной церемонии открытия Парты героя стала мама Николая Яструбенко, Алла Алексеевна.

- Дорогие ребята, мне сегодня и грустно, и радостно встречаться с вами, - сказала она, обратившись к школьникам. - Я вижу ваши молодые лица, я вижу поколение, которое живет в XXI веке. Наша страна — уникальная, богатая, красивая! Её нужно беречь и защищать... Мой сын был направлен в Афганистан в сентябре 1985 года. Он погиб 6 июня 1986 года. Потеря невосполнимая... У него осталась маленькая дочка, осталась молодая жена, остались родственники. И мы выбирались, помогая друг другу, как могли. Это великое горе. Но, как писал мой сын из Афганистана: «Мама, если бы мы не были здесь, то американцы достали бы нас до самого Северного полюса». В своих письмах Коля признавался, как он скучает по своим родным, по своему городу, как он хочет увидеть снег. Там, в Афганистане было время самума — горячего шквального ветра. С самумом приходили песчаные бури, из-за которых не было видно ни земли, ни неба... Цените всё, что у вас есть, любите и берегите своих родителей, свою родину, свою землю. Не ленитесь, учитесь, будьте дисциплинированы, берегите своё время: если не научитесь всему этому в детстве, во взрослой жизни вам будет очень сложно. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов!

- Мы с вами живем в очень непростые времена, когда часто звучат слова о патриотизме, - подчеркнула начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы комитета образования Гатчинского района Ирина Пулина. - Кто же такой патриот? Это человек, который любит свою Родину, тот, кто знает её историю и чтит память её героев, которые, не щадя своей жизни, защищали и защищают наше мирное небо. Вечная память этим героям и низкий поклон их матерям...

- Защита Отечества была и остаётся не только одной из самых трудных, но и одной из самых почётных профессий, - отметил ещё один гость церемонии, капитан зенитно-ракетных войск Михаил Зайцев. - К сожалению, в наше неспокойное время павших героев у нас становится всё больше. И нам нельзя не чтить память тех, кто положил свою жизнь, защищая Родину.

Честь открытия Парты героя выпала лучшим ученикам школы №1. А первой за неё села отличница, призёр школьных олимпиад разного уровня, ученица 9 класса Анастасия Гончар.

Минутой молчания почтили память всех героев, участвующих в сражениях во имя нашей Родины. На Парту героя Николая Яструбенко и к мемориальной доске с его именем возложили живые цветы.

Юлия Лысанюк