Шпаги к бою, господа!

- Я сам занимался фехтованием со второго класса, и с 17 лет начал работать спортсменом-инструктором. Совмещал учебу на факультете физической культуры и тренерскую деятельность, после окончания вуза стал работать в школе олимпийского резерва и продолжал выступать сам. А когда переехал в Гатчину в 2012 году, решил развивать фехтование здесь. Я преподавал в педагогическом колледже им. Ушинского и в базовой школе. В итоге, в школе мы и открыли секцию фехтования – 1 октября 2012 года. Сейчас секция при школе продолжает работать, и есть некоммерческая организация – спортивный клуб «Фехтуй!», который занимается в спортзале базовой школы. Мы входим в состав Федерации фехтования Ленинградской области, центр которой находится в Выборге.

- У вас занимаются только дети?

- Да, на взрослых не хватает ни времени, ни места. Нужны специальные дорожки, оборудование, которое, в идеале, должно быть стационарным, но пока такой возможности нет. В будущем, надеюсь, у нас появится специализированный фехтовальный зал. Попытки работать со взрослыми были, в рамках проекта развития фехтования в Гатчине мы проводили открытые мастер-классы, которые вызвали большой интерес у взрослого населения.

- Фехтование – недешевый вид спорта?

- Да, это достаточно затратный спорт. Во-первых, электрооборудование, дорожки. Во-вторых, костюмы: есть простые тренировочные, а есть с эмблемой FIE, в которых можно выступать на международной арене, они выдерживают удар – прокол – до 1600 ньютонов. Костюмы сделаны из кевларовой нити. Для понимания: из этого же материала делаются бронежилеты, скафандры космонавтов. Соответственно, и маски такие же. То, в чем ребята занимаются на тренировках, сейчас стало более доступно (спасибо Китаю), а все, что с эмблемой FIE, естественно, дороже.

- В России это не производится?

- Вот как раз уже налажено производство. Как только поставки прекратились, начали производить сами – импортозамещение заработало.

Когда ребята приходят заниматься, в первый-второй год обучения мы предоставляем бесплатную экипировку – спасибо областной Федерации фехтования, Северо-Западному центру развития фехтования, которые нам помогают. Но, конечно, большая финансовая нагрузка ложится на родителей.

- На чем фехтуют ваши воспитанники?

- Вообще, как олимпийский вид спорта фехтование идет на трех видах оружия: шпагах, рапирах и саблях. У нас культивируется фехтование на шпагах. Отличие от сабли принципиальное. Сабля – это рубящее оружие, шпага – колющее. Что касается рапиры, она довольно похожа на шпагу. Неискушенный зритель, наблюдающий за поединком, скорее всего, не отличит шпагу от рапиры. Но у нас – только шпаги.

- Насколько это, скажем так, полезный спорт – с прикладной точки зрения?

- Фехтование – это единоборство. Если говорить о доктрине фехтования, оно очень сильно развивает логику, мышление, реакцию, иногда фехтование называют «быстрыми шахматами»: за долю секунды надо предугадать действия соперника, опередить его.

Весовых категорий в фехтовании нет. Вот сейчас в Орле проходило Первенство России, в котором участвовали примерно триста человек: победитель – только один, и два призера. Остальные 297 остаются «за рамками». Правда, есть еще командное первенство. И, кстати, фехтование – это один из немногих видов спорта, который присутствовал на первых Олимпийских играх в Афинах в 1896 году.

- С какого возраста вы принимаете детей?

- В среднем, с семи лет. У нас есть специальные пластиковые шпаги, детские – облегченный вариант. Шпага только на первый взгляд кажется легким оружием, а в ходе поединка рука с непривычки устанет. Существует еще шпага «нулевка» с коротким клинком, но пластмасса, конечно, дешевле.

У нас три возрастных группы: младшая – 7-9 лет, средняя – 10-13 лет и старшая – 14-16 лет. Девочки тоже занимаются, хотя их у нас меньше, чем мальчиков. Тренируются все вместе. Занятия проходят два раза в неделю, по понедельникам и средам, старшие спортсмены тренируются побольше – на результат.

- Константин Владимирович, фехтование – это «однорукий» вид спорта. Не мешает это гармоничному физическому развитию ребенка?

- Чтобы не было перекоса, мы постоянно делаем корригирующую гимнастику, которую проводит наш тренер по общефизической подготовке Илья Викторович Букреев. На начальном этапе стараемся давать детям нагрузку симметрично: и в правой, и в левой стойке, для разнообразия, для концентрации внимания.

- Насколько фехтование травмоопасно?

- А почему, вы думаете, оно такое дорогое? Потому что очень качественные костюмы и маски, чтобы не было травм. Благодаря современной экипировке фехтование стало абсолютно безопасным.

В 1982 году на соревнованиях в Риме случилось непредвиденное: трагически погиб советский фехтовальщик. Во время финального поединка у соперника сломалась рапира, и последний укол попал в лицо – острый обломок рапиры пробил маску, и наш спортсмен погиб. После этого Международная федерация фехтования стала бороться за безопасность, и сегодня фехтование – очень технологичный и безопасный вид спорта. Повреждения ограничиваются синяками. У шпаги есть защитный наконечник, который ее затупляет. Опасна сломанная шпага, но современный костюм даже острый обломок не проткнет. Костюмы и маски, в которых тренируются наши ребята, выдерживают удар в 800-1600 ньютонов.

- А вы применяете электрооборудование на тренировках, как на соревнованиях? Когда укол фиксируется световым сигналом?

- С помощью Гатчинского комитета по физической культуре и спорту мы приобрели полноценное оборудование на четыре дорожки, так что ребята тренируются «по-взрослому» – с применением техники. Укол – лампочка загорелась.

Вообще, фехтовать интереснее, чем смотреть на фехтование. Во время поединка просыпается инстинкт самосохранения, который заставляет человека реагировать по-другому. Надевая маску, человек сильно меняется. Мы часто применяем такое задание: бой на один укол. Потому что, если взять историю, когда фехтовали «по-настоящему» – не на жизнь, а насмерть, как правило, хватало одного укола, чтобы закончить поединок.

- Чемпионов вырастили?

- Чемпионы у нас есть пока только на уровне региона – победители и призеры, например, Мирослав Малолетов, Всеволод Голубев, Дарья Попова. Победы на всероссийском уровне еще впереди.

…Бронзовый призер Первенства Ленинградской области 15-летняя Дарья Попова занимается фехтованием с 2017 года. На тренировки ее привела мама – попробовать: «Мне понравилось, и я очень рада, что стала заниматься фехтованием, – призналась Даша. – Пока у меня третье место на Первенстве Ленобласти среди кадетов, но я стремлюсь к большим победам. Хочу дойти до мастера спорта».

- Константин Владимирович, почему вы выбрали такое название своему клубу – в повелительном наклонении?

- Наверное, как призыв к гатчинцам – заняться фехтованием. Знаете, во время поединка, когда спортсмен начинает нервничать, теряется, давать ему советы бесполезно, и остается только одно – крикнуть: «Фехтуй!».

Как заметил Константин Кассин, в Федерации фехтования России есть два больших направления: артистическое фехтование и любительское, причем второе сейчас активно развивается. Его стараются сделать более доступным, после клубного мастер-класса многие взрослые заинтересовались фехтованием на шпагах. У взрослых любителей – непрофессиональных спортсменов – есть отдельная лига, отдельные старты, которые пользуются большой популярностью. В общем, фехтуй, Гатчина!

Екатерина Дзюба