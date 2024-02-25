Об оплате тепла, снижении теплопотерь и «перетопах»

Плата за отопление формируется как произведение тарифа на количество потребленной тепловой энергии. В этом году в январе повышения тарифов не было: то есть тарифы на тепловую энергию с 1 января 2024 года установлены без роста к тарифу, действующему в декабре 2023 года. Выходит, изменение платы за коммунальную услугу по отоплению в большей степени обусловлено изменением объема потребленной тепловой энергии.

Как считается тепло

Как пояснила начальник АБО МУП «Тепловые сети» города Гатчины Валентина Киянова, способов определения объема потребленной тепловой энергии в жилых помещениях три:

1. При оснащении многоквартирного дома общедомовым прибором учета тепловой энергии и наличии в жилом помещении индивидуального прибора учета тепловой энергии - исходя из показаний квартирного прибора учета. Сколько счетчик насчитал, столько и потребили. Плюс к этому надо добавить ту часть тепла, которая уходит на обогрев лестничных площадок, лифтовых холлов и тому подобного.

2. При оснащении многоквартирного дома общедомовым прибором учета тепловой энергии и при отсутствии в жилых и нежилых помещениях индивидуальных приборов учета тепловой энергии - по показаниям общедомового прибора учета. Распределение потребленного домом объема тепловой энергии происходит пропорционально площади квартир.

3. В случае отсутствия общедомового и индивидуального приборов учета расчет платы осуществляется по нормативам отопления. Норматив в данном случае – это расчетное количество тепловой энергии, которое необходимо для обогрева одного квадратного метра жилья в течение месяца. Объем тепловой энергии определяется как произведение площади квартиры на действующий норматив. Нормативы определены субъектом Российской Федерации, т.е. постановлением правительства Ленинградской области. Плата за коммунальную услугу по отоплению по нормативам потребления в Ленинградской области производится равномерно в течение 12 месяцев.

Почему же именно в январе так сильно выросла оплата?

Погодные условия

На сегодняшний момент большинство многоквартирных домов в Гатчине оснащено общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Величина платы за отопление в домах, оборудованных такими приборами, меняется в зависимости от месяца и погодных условий. В холодную погоду требуется больше тепловой энергии для обогрева жилых помещений, в теплую - меньше.

Как мы помним, в расчетном периоде за январь 2024 года средняя температура наружного воздуха была существенно ниже, чем в декабре 2023 года.

Временной период

Показания приборов учета снимаются до 20 числа текущего месяца, поэтому последняя декада прошлого месяца учитывается в расчетном периоде текущего месяца, а текущий месяц содержит сведения по объему тепловой энергии до 20 числа.

Так в расчетном периоде за январь 2024 года учитывается последняя декада декабря 2023 года и две декады января 2024 года. Поэтому плата в январе оказалась выше, чем в декабре.

В разных домах - разное потребление теплоэнергии

Почему в одинаковых по площади квартирах в разных домах – отличается плата за отопление?

Как пояснила Валентина Киянова, плата за отопление в разных домах не может быть одинаковой, так как потребление теплоэнергии у каждого дома разное.

Для примера возьмем два рядом расположенных дома в Гатчине, в центре города, условно назовем их №1-а и №1-б. В двух этих домах начисления выполнены согласно показаниям общедомового прибора учета.

В декабре жители дома №1а получили квитанцию за расчетный период, в которой плата за отопление квартиры площадью 59,5 кв. м составила 4634,08 рублей. А у жителей дома № 1б в квитанции за аналогичный расчетный период плата за отопление квартиры такой же площади составила 4202,11 рублей. Почему так получается?

На потребление теплоэнергии влияет множество факторов.

Прежде всего, это потери теплоэнергии в самом доме, где, например, плохая теплоизоляция здания и трубопроводов внутридомовой системы отопления, происходят утечки теплоносителя (горячей воды) из внутренней системы теплоснабжения дома, не утепленный чердак, открытые подвалы. Или многоквартирный дом уже очень старой постройки.

Чтобы теплопотери в доме были сведены к минимуму, в межотопительный период управляющие компании должны качественно готовить дом к зиме: утеплять стояки, окна и двери в подъезде должны хорошо закрываться (чтобы не улетучивалось тепло), содержать порядке крышу, чердак и подвал дома. Если этого вовремя не сделать, утечка тепла будет увеличиваться, а значит, для отопления дома понадобится больше теплоэнергии.

Другими словами, чтобы уменьшить плату, необходимо снизить теплопотери. Кстати, открытые форточки в подъезде в мороз – тоже деньги на ветер.

Во-вторых, в домах, где установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с датчиками погодного регулирования, при изменении погодных условий оборудование самостоятельно отрегулирует температуру до комфортной. Такое оборудование позволяет больше экономить на оплате тепла, так как оно регулирует систему в зависимости от температуры воздуха.

В-третьих, важно и к какой котельной подключен дом. Источники теплоснабжения (котельные) бывают с открытой системой теплоснабжения и горячего водоснабжения и с закрытой системой. В Гатчине крупные котельные, которые обеспечивают теплом и горячей водой большинство многоквартирных домов, с открытой системой.

При открытой системе вода для нужд горячего водоснабжения поступает непосредственно из тепловой сети. Иными словами, централизованная горячая вода из крана при такой схеме - это та же вода, что и в батареях. Поэтому с наступлением положительных температур температура теплоносителя от котельной поступает в дома с температурой не ниже нормативной для горячей воды в точке водоразбора, а норматив в точке водоразбора -

60-75о С. При этом для целей отопления такая температура является завышенной. И жители начинают открывать форточки.

Для минимизации «перетопов» управляющая организация, обслуживающая общее имущество, должна производить мероприятия по наладке и регулировке внутридомовой системы отопления с целью предупреждения превышения температуры теплоносителя, циркулирующего в системе отопления.

Такая ситуация исключена при наличии в многоквартирном доме автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с датчиками погодного регулирования.

Кто контролирует

На вопрос, кто контролирует правильность работы прибора учета, Валентина Киянова пояснила, что за это отвечает управляющая организация. Именно она обслуживает общее имущество, в состав которого входят общедомовые приборы учета тепловой энергии, и обязана надлежащим образом обслуживать это оборудование, вести контроль показаний, проводить осмотры, не допускать выхода из строя оборудования узла учета, а также своевременно принимать меры в случае сбоев в работе и осуществлять поверку прибора.

Татьяна Можаева