«Отражения» Геннадия Садомовского

Геннадий Садомовский — профессиональный художник с очень узнаваемым, несколько суровым «северным» стилем. В Гатчине его хорошо знают по персональным выставкам, а всего их у него за плечами — несколько десятков по всей России и Европе.

Позади у мастера — долгий путь творческого труда и годы общественной деятельности. Но Геннадий Петрович не торопится подводить итоги — он продолжает творить, экспериментировать с видами прикладного искусства, возглавляя при этом Товарищество гатчинских художников.

Красота — в глазах смотрящего

Геннадий Садомовский родился 31 января 1949 года в Нижегородской области. В 1980 году окончил ЛВХПУ им. В. Мухиной по специальности «художник по проектированию интерьера». Член Союза художников России с 2003 года.

Все, что видит глаз художника, всю красоту — и природы, и дел рук человеческих — он пытается выразить в доступных ему средствах. А красота окружала Геннадия Петровича буквально с самого рождения. Детские и юношеские годы будущий художник провел в удивительных местах Нижегородчины, где сосредоточились многие художественные промыслы России — хохломская и городецкая росписи, резьба по дереву и камню, работа с металлом, лозоплетение.

Жизнь на Севере добавила новый, не менее удивительный опыт - близкое общение с местными жителями, которые бережно хранят и передают дальше сокровенный опыт и знания своих народных умельцев.

Долгие годы Геннадий Петрович проработал в северодвинских художественных мастерских (Культурный центр северодвинских художников). Он — участник российских и международных семинаров специалистов по проектированию. Среди реализованных (полностью или частично) проектов Геннадия Садомовского — центральный выставочный зал МОСХА на Кузнецком мосту (Москва), проект центральной площади в г. Пушкино (Москва), проект благоустройства пешеходных маршрутов на острове Соловки, проект интерьеров административного здания мэрии Северодвинска и многое другое. Как художник, Геннадий Садомовский — участник множества выставок разного уровня как в России, так и за рубежом. Его живописные работы находятся в музеях и частных коллекциях России и других стран.

Поэзия русского Севера

Одна из сквозных тем творчества Геннадия Садомовского — русский Север во всех его обличьях, Беломорье, изученное вдоль и поперек, ставшее родным за годы жизни там. Но это не просто фиксация прекрасных и суровых видов Заполярья. Как говорит художник, ему внутренне близок один из постулатов восточной философии — увидеть в малом большое. Так, в ничтожной, казалось бы, травинке с ползущим по ней муравьем человек тонко чувствующий может увидеть космос. И живопись дает великолепную возможность выразить это глубинное видение предметов в красках.

Каждая работа художника заключает в себе особый смысл. Один из излюбленных северных образов Садомовского — сосна. В суровых условиях это мощное упрямое дерево принимает удивительные формы, умудряясь расти порой на голых скалах. Корни сосны заполняют каждую трещинку, любую выемку, где есть хотя бы немного земли, а ствол может стелиться по камням, подобно гибкой лиане. Даже камни в Беломорье «живые», как, например, Скала коварства и любви, покрытая разноцветными мхами и увенчанная одинокой сосной.

Профессия художника-проектировщика забрасывала Геннадия Садомовского в разные уголки страны и за границу. А в 2015 году он вместе со своей семьей поселился в Гатчине. Именно здесь начался новый период в творчестве художника, хотя, как он говорит, «ничего не предвещало».

- Я не собирался продолжать заниматься искусством, - признается Геннадий Петрович. - Но как-то раз заглянул в арт-пространство «Ингербург», которое открылось в торговом комплексе «Кубус». Я был просто ошарашен этим помещением и подумал: «Ничего себе, какие хоромы в Гатчине для художников — только выставляйся!» Хозяйка галереи Елена Федотова предложила мне сделать там свою персональную экспозицию, и я, конечно, согласился.

Так, в сентябре 2017 года открылась первая в Гатчине выставка Геннадия Садомовского. Она называлась «Беломорье», и на ней были представлены северные пейзажи мастера.

Товарищество художников

Примерно в эти же годы Геннадий Садомовский познакомился с Гатчинским товариществом художников (ГТХ), которое тогда возглавляла Елена Федотова. А в 2021 году, после ее ухода с этой должности, он принял на себя бразды правления Товариществом. Приход в творческое объединение профессионального художника, настоящего мастера своего дела и очень деятельного человека буквально перетряхнул жизнь Товарищества.

Весной 2021 года в Гатчинском доме культуры открылась масштабная выставка ГТХ «Гатчина — 225», посвященная дню рождения города и присвоению ему статуса столицы Ленинградской области. А в сентябре 2021 года гатчинские художники приняли участие в нашумевшей выставке «Гатчина столичная» в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, где широко представили творческое лицо нашего города и района.

2021 год оказался юбилейным и для самого Гатчинского товарищества художников: ему исполнялось 45 лет. Эту знаковую дату решили отметить с особым размахом. В октябре в Гатчине открылись сразу четыре выставочных площадки, на которых было представлено все жанровое и стилевое разнообразие направлений, в которых работают наши художники. Событие уникальное для Гатчины - живопись, графика и акварель, декоративно-прикладное искусство, выставка одной картины, на которую каждый из художников представил по одной своей любимой работе.

Но на этом гатчинские художники не остановились. Одну за другой они открывали свои выставки в домах культуры по всему Гатчинскому району, заглядывая в Волосовский, Тосненский, Ломоносовский районы, активно участвовали в областных выставках в Петербурге.

- Со временем к нам потянулись люди — очень грамотные, толковые, высокохудожественные, - говорит Геннадий Петрович. - Мы никому не отказываем, но каждому кандидату в члены ГТХ предлагаем пройти своего рода испытательный срок. Роль в таком решении играет не только талант художника, но и степень его активности в жизни нашего Товарищества. Как правило, это люди, которые имеют либо высшее художественное образование, либо любое другое образование, но обладающие несомненными способностями и талантом.

Уже 1 марта в Доме дружбы Ленинградской области (Санкт-Петербург) состоится открытие выставки «Откровение двух романтиков» - совместный вернисаж сразу двух юбиляров этого года Геннадия Садомовского и Юрия Чудновского.

Уже в ближайшем будущем нас ждет еще несколько интересных выставочных проектов ГТХ. Среди них — традиционная весенняя экспозиция, выставка, посвященная присвоению Гатчине статуса города воинской славы. Еще одна выставка, посвященная юбилею А.С. Пушкина, после вернисажа в Гатчине поедет по всему Гатчинскому району.

Определение творчества

В Гатчине начался новый период творчества и у самого Геннадия Садомовского. По его словам, на выставке в «Купринке» представлены в основном старые его работы, за исключением нескольких. Каждая из них имеет свою историю, свой глубинный образ. С другой стороны, она может многое рассказать и о самом авторе.

Художник продолжает работать, продолжает писать, обретя в Гатчине новое дыхание.

- За эти годы я объездил весь Гатчинский район, добрался и ещё дальше — до Пскова, - говорит он. - И если на Севере природа покоряет своей скупой красотой и необычайной мощностью, до здесь, в этих краях она подкупает ещё и своим культурным слоем, который пронизывает её до самых глубин. К чему ни прикоснёшься, отовсюду выглядывает та или иная личность, накрепко связанная с нашей русской историей и культурой. Это и художники, и архитекторы, и композиторы, и писатели. А наши дворцовые парки! Вы знаете, я стал таким жадным: мне хочется всё это охватить! Конечно, я понимаю, что это невозможно. Я стараюсь всё это постичь со стороны даже не столько визуальной, сколько образной.

И в этом, наверное, главный секрет Геннадия Садомовского как художника — глубинное, философское осмысление окружающего нас мира и умение передать это с помощью холста и кистей.

- Задумывая новую работу, я каждый раз себя спрашиваю: «А для чего ты ее делаешь? Что ты хочешь этим сказать, выразить?», - говорит Геннадий Петрович. - Научиться хорошо рисовать можно и в изостудии — возможности для этого есть. Но только особый образ мышления, восприятие мира через себя и высказывание увиденного на картоне или бумаге могут придать работе глубину и искренность. Наверное, это можно сравнить с творчеством ребенка. Если хотя бы одну искреннюю детскую работу повесить на нашей выставке, она затмит собой все остальные картины. Ребенок не думает о том, как это нарисовать - он мыслит образами и думает, как это выразить. На Севере у меня был опыт работы с детьми в изостудии. Придя к ним, я разрешил им рисовать всё, что им захочется, не сдерживая себя какими-либо правилами или техникой. Часть этих работ мы отправили в США, в Нью-Йорк — на организованную там всемирную выставку детского творчества. Из восемнадцати наших работ шесть стали лауреатами конкурса!

...Считаю, что художник должен учиться у великих мастеров, вникая в каждую деталь, цвет и другие нюансы их работ. Я люблю многих художников, мне нравятся Делакруа, Веласкес, Тициан, Рембрандт. Но для меня вершина в живописи — Доминикос Теотокопулос, или знаменитый Эль Греко. Я видел много его работ. Но однажды в Эрмитаж привезли картины, среди которых был пейзаж Эль Греко «Вид Толедо». Как только я увидел эту работу, просто пропал. В ней заключена такая удивительная визуальная иллюзия, что я страстно захотел понять, как это сделано, как художник этого добился...

…Очень интересно, что одновременно с западными мастерами Возрождения на Руси работали и наши гениальные художники-иконописцы. Взять хотя бы Андрея Рублёва или Дионисия... Сравнивая эти два вида искусства, приходишь к выводу, что россияне работали образами. На их иконах не было ничего лишнего, всё четко прописано. Конечно, они работали по канонам, но как это было сделано! Это было не хуже Микеланджело, просто тот был «раздут», а наши были скромными... Возможно, дело было ещё в отсутствии так называемых благ цивилизации в ту эпоху. Люди слушали природу, общались с ней, понимали её. Может быть, именно это и позволяло им создавать такие вещи...

Сейчас, конечно, другое время — время ритмов, время скоростей. Но, как считает Геннадий Садомовский, всё равно, и среди этого стремительного бега необходимо находить какие-то возможности для близкого соприкосновения с природой.

- И необязательно для этого уходить в тайгу — надо просто больше смотреть, учиться видеть, больше читать, - говорит художник. - Нам доступна богатейшая литература, раньше такого не было! Везде есть зерно, везде есть такие изюминки, что лучшего и желать нельзя. А какие у нас люди! Я много путешествовал по нашей стране. Наша матушка-Россия через такие тернии прошла — уму непостижимо! Ни одной стране такого не выпало - знать, судьба у нас такая. И народ у нас шикарный!

- Меня наверное сейчас уже мамонтом считают или ещё кем-нибудь,- улыбается Геннадий Петрович. - Но я своих лет не замечаю. Может быть, где-то что-то и сдает в физическом смысле... Но в ином смысле я чувствую себя лет на тридцать пять — сорок!

По словам Геннадия Садомовского, в работе у него сейчас около сорока картин, так что впереди нас снова ждут удивительные встречи с его мастерством и новыми витками творчества. Кстати, уже этим летом в Гатчине будет представлена ещё одна персональная выставка художника, где его многогранное мастерство будет раскрыто уже в полном масштабе.

Юлия Лысанюк