Ленобласть помогает подросткам начинать трудовой путь

«На данный момент прошли отбор 122 работодателя. Среди самых востребованных специальностей - курьеры, укладчики, упаковщики, промоутеры, разнорабочие. Но есть и новые виды профессий. Подростки будут заняты журналистской деятельностью в областных СМИ, а также работой, связанной с конным спортом, верховой ездой, реабилитацией детей-инвалидов, уходом за лошадьми», — рассказала глава комитета по труду и занятости населения Алла Астратова на аппаратном совещании в областном правительстве.

Она отметила, что согласно поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, трудоустройство несовершеннолетних обеспечивается круглогодично, ребята могут работать в свободное от учебы время.

Найти вакансию и узнать условия труда молодые люди от 14 лет могут в филиалах Центра занятости во всех районах Ленинградской области.

По данным Федеральной службы по труду и занятости, Ленинградская область занимает первое место в СЗФО по эффективности трудоустройства по направлению службы занятости. Доля трудоустроенных граждан через службы занятости составляет в регионе – 66% (средний показатель по Российской Федерации – 21%).