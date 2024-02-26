Сбер рекомендует пользователям Android обновить СберБанк Онлайн

Сбер советует пользователям Android-устройств обновить приложение СберБанк Онлайн. Сделать это необходимо уже сейчас, потому что в ближайшие дни у клиентов с устаревшими версиями, которые запускались в течение 2022 года, работа приложения будет ограничена. Это версии приложения от 12.14 до 14.6.

Банк также рекомендует обновить приложения, установленные в 2023 году – это версии от 14.7 до 14.9.

Узнать, какая версия приложения установлена на вашем устройстве, можно уже при входе в приложение — на экране ввода пароля внизу. Также эта информация доступна в разделе «Профиль» — «О приложении».

Обновить приложение можно всего за несколько минут любым удобным способом: в магазинах приложений RuStore (для устройств любых производителей), GetApps (для Xiaomi), AppGallery (Huawei) и Galaxy Store (Samsung) или на сайте банка.

Сбер постоянно говорит своим клиентам о необходимости обновлять СберБанк Онлайн сразу после появления новой версии. Это помогает приложению работать быстрее и стабильнее, а пользователям становятся доступны все новые функции и возможности. В 2024 году банк выпустил уже три версии приложения СберБанк Онлайн для андроид-устройств, самой актуальной является версия 15.5, выпущенная 19 февраля.