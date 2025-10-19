Александр Русских: «Меньше гаджетов – больше внимания»

- Семейная история у нас достаточно интересная. У деда было пятеро детей, и мой отец был самым младшим. Дед прошел через тяжелые военные испытания, был на Курской дуге, получил серьезные ранения. Папа – Владимир Павлович Русских – родился в 1953 году, сестры и брат были значительно старше, поэтому он всё время был в компании со старшими ребятами и, возможно, раньше повзрослел. В десятом классе начал играть в бадминтон и так увлекся, что стал мастером спорта СССР и попал в сороковку лучших спортсменов Советского Союза. А Советский Союз был огромнейшим государством, в котором попасть в число первых сорока спортсменов было практически невозможно. В 2014 году отцу присвоили звание заслуженного тренера России по бадминтону.

С мамой (она тоже мастер спорта) они познакомились, играя в бадминтон – каждый за свою команду. В итоге, родившись, я не мог никуда деться, кроме как взять ракетку в руки, как и моя младшая сестра Анастасия. И вот мы с самого детства начали проводить время в спортзале и в 14 лет уже были чемпионами Первенств России, а Настя еще в 12 лет стала самым молодым мастером спорта в стране и серебряным призером взрослого чемпионата России.

- На дочери тоже сказывалось папино воспитание?

- Да, и к тому же сложилась такая ситуация, что из нашей большой когорты выделилась часть ребят, которые уже начали подрастать до уровня сборной, а девочек таких сильных не было, Настя вынуждена была тренироваться с мальчишками и росла в спорте семимильными шагами. И мы благодаря спонсорам могли ездить на международные соревнования даже в самое непростое время, показывая очень хорошие результаты. Я, к примеру, в составе сборной выиграл чемпионат Европы – Кубок Полонии, это были мои первые зарубежные медали.

- А тренировались у папы?

- Да, всё время. Он стал тренером, хотя изначально окончил ЛИАП и работал инженером на «Электросиле».

- Сложно было сепарироваться, когда родитель с тобой и дома, и на тренировке?

- Нет, я с девятнадцати лет уже, считай, жил самостоятельно, начал зарабатывать. Поэтому, наверное, у меня и появилась такая черта: не бояться принимать решения. Даже в самых сложных ситуациях. Потому что тебе могут подсказывать, тебе могут советовать, даже запрещать, но каждое твое действие будет результатом только твоего решения, правильного или неправильного – будущее покажет. Важно это понимать, потому что дети, когда подрастают, начинают тебе подражать.

- Так же, как когда-то вы с сестрой подражали своим родителям?

- Да, аналогично. Папа вкладывал в нас всю душу, ему проще было в чем-то обделить себя, но отдать нам: уделить больше времени, вложить в нас какие-то дополнительные знания, какие-то книги дать вовремя почитать. Конечно, отцовские черты мне передались и проявляются в моей жизни: забота, любовь к семье.

- Ваши дети идут по вашим стопам?

- Да, Алеше сейчас одиннадцать, и ему тоже нравится бадминтон, а параллельно он занимается единоборствами. Это полезно не только для физического развития, но и для укрепления внутреннего стержня. Мы вместе с ним ездим в тир стрелять, на спортивные мероприятия, где-то бегаем, прыгаем, на горных лыжах катаемся. В общем, стараемся проводить время активно. С младшей, Алёной, история повторяется: ракетку она уже взяла, хотя для бадминтона всё-таки рановато, маленькая еще, пять лет всего. Но в зал приходит и смотрит, как дети играют, и старшие девочки ее зовут: «Пойдем с нами, попробуй, вот тебе воланчик, вот тебе ракетка». Так же было и со мной, и с моей сестрой, и это привело к тому, что мы прошли интересный спортивный путь.

- А как бы вы охарактеризовали путь отцовства?

- Это очень серьезная веха, потому что, как только появляется ребенок, у тебя возникает новый виток в жизни – с постоянными думами. Это путь, когда ты не берешь, а отдаешь по полной программе. Я, например, хочу, чтобы моим детям было интересно, чтобы каждый день приносил им что-то новое и они учились чему-то, что будет приносить им не только пользу, но и радость. И тут очень важны наставники – те, кто рядом. Поэтому залогом успеха отцовского пути будет постоянное общение, совместное времяпрепровождение. Что ребенку дают родители, так ребенок и растет.

- Ругать детей необходимо?

- Ну, наверное, никто еще не вырос, чтобы его ни разу ни за что не поругали. Бывает, что ребенок дурака сваляет – в школе или на тренировке. На самом деле нужно просто постоянно следить, общаться и подсказывать. Да, каждый человек учится на своих ошибках, но надо хотя бы попытаться помочь детям их избежать, направить их энергию в нужное русло.

- Какой совет вы бы дали молодым отцам, которые еще плохо представляют себя в этой роли?

- Я бы посоветовал уделять побольше времени своим детям. Необязательно их всё время воспитывать и учить разным премудростям, внушая, что они непременно должны знать и уметь то-то и то-то. Пока они маленькие, нужно играть с ними в разные игры, а в игровой форме ребенок может многое освоить. Я, например, таким образом научил когда-то сына шнурки завязывать – наперегонки и по секундомеру. В результате он стал делать это лучше всех в садике: тоже достижение для малыша.

Меньше гаджетов – больше внимания. Я думаю, что любящие родители именно так делают. Просто у всех разные форматы подходов к детям, но все, так или иначе, позволяют себе где-то быть другом, где-то – родителем, где-то – тренером, а где-то и работодателем, когда папа в разных ипостасях…

Екатерина Дзюба