Областной конкурс – для ленинградских семей

Конкурсные работы принимаются до 5 мая, а подведение итогов состоится 12 июля. Победители получат дипломы и подарки, а также выступят с презентацией творческого проекта на церемонии награждения.

Конкурс проводит Архивное управление Ленинградской области совместно с Ленинградским областным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в рамках Года Команды Заботы.

Для участия в Конкурсе приглашаются семьи из Ленинградской области от двух и более человек. От одной семьи принять участие в Конкурсе могут представители разных поколений (дети, родители, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и другие).

Конкурс проводится по трем номинациям:

- «История Ленинградской области в одной фотографии» – фотографии или копии фотографий из семейных архивов, отражающие историю Ленинградской области.

- «История Защитника Отечества» – исследовательские работы о героях Ленинградской области и их подвигах.

- «Исторические аспекты становления и развития институтов социальной помощи в Ленинградской области» – исследовательские работы, посвященные истории государственного призрения в дореволюционный период, системе социальной поддержки в советский период и социальной защиты в постсоветский период.