В Вырицком музее появится экспозиция, посвященная Георгию Коваленко

Тожественная церемония прошла накануне Дня защитника Отечества в Народном музее фабрики «Узор». Ее участниками стали не только работники предприятия, депутаты и жители Вырицы, но и ученики Вырицкой школы № 1.

- В прошлом году в поселке Вырица была открыта мемориальная доска, посвященная уроженцу поселка Вырица, Герою Советского Союза Георгию Петровичу Коваленко, - рассказал, открывая встречу, президент АО «Узор», Почетный гражданин Гатчинского района Иван Козлов. – Сегодня его сын, Валерий Георгиевич Коваленко, передает в наш музей его личные вещи, что позволит создать экспозицию, посвященную герою.

Георгий Коваленко родился на станции Вырица 23 апреля 1920 года. В Вырице он провел свои детские годы, учился в школе. До сих пор сохранился дом на улице Менделеева, в котором он жил. В 1935 году поступил в Ленинградский механический техникум, после двух лет обучения в котором был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную армию. В 1940 году окончил Балашовскую авиационную школу. Служил лётчиком бомбардировочного авиаполка Орловского военного округа. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Воевал на Крымском, Северо-Кавказском, Закавказском, 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Участник освобождения восточной Европы.

Всего за время войны Георгий Коваленко совершил 169 боевых вылетов.

Как сказано в наградном листе, «в октябре 1944 года за прорыв широко эшелонированной обороны фашистов «Голубая линия» штурм «Сапун-Горы» и освобождение г. Севастополя, и по совокупности совершенных боевых действий ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением «ордена Ленина» и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году Георгий Коваленко обучался в Военно-воздушной академии и Военном институте иностранных языков. Затем служил на командных должностях в ВВС СССР. Он трагически погиб в 1957 году при исполнении служебного задания. Похоронен на Преображенском кладбище в г. Москве. В Москве, в музее Великой Отечественной войны в Зале Славы его имя навечно выбито на мраморных плитах в числе других Героев СССР, а в городе-герое Севастополе его имя есть также на стеле Героев Советского Союза панорамы «Освобождение Сапун-горы».

Георгий Коваленко награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями. Теперь копии всех его наград можно увидеть в музее АО «Узор».

- Я очень благодарен Ивану Григорьевичу Козлову, депутатам Вырицы за то, что в этом музее будет маленькая экспозиция, посвященная вашему земляку – моему отцу Георгию Петровичу Коваленко, - сказал Валерий Георгиевич. – Сюда будут приезжать мои дети, мои внуки, и они будут видеть, что то, что сохранилось в нашем домашнем архиве, в музее видят многие жители и гости Вырицы. Последней умирает память.

Участники мероприятия с интересом рассматривали фотографии Георгия Петровича Коваленко, читали автобиографию, написанную его рукой, рассматривали свидетельство о рождении и слушали рассказ его сына.

Георгий Петрович Коваленко - единственный Герой Советского Союза, рождённый в Гатчинском районе.

Елена Суралёва