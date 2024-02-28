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Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 29 февраля останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

29.02.2024 с 09:00 до 11:00 кратковременное отключение не более 40 минут в указанный период

Рождественское поселение:

д. Грязно

 

29.02.2024 с 10:30 до 17:00

Вырицкое поселение:

д. Ракитино.