Ленинградской молодежи – важные знания

Лекторы сфокусируются на главных жизненных ценностях, актуальных для людей всего мира, таких как единство, равноправие, справедливость, взаимопомощь, командная работа и милосердие.

Участников марафона Знание.Первые ждут тематические лекции, мастер-классы, круглые столы, интервью, в ходе которых успешные лидеры бизнеса, авторитетные ученые и популяризаторы науки, знаменитые спортсмены, признанные мастера культуры и искусства, общественные и государственные деятели из России и зарубежья поделятся опытом, вдохновением, ответят на вопросы ребят.

Среди лекторов марафона — Министр просвещения России Сергей Кравцов, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, народный артист СССР, Герой Труда РФ, лауреат Государственных премий СССР и РФ Юрий Башмет, олимпийский чемпион Роман Костомаров, народный артист России Дмитрий Харатьян и многие другие.

Треки марафона созвучны смыслам фестиваля. Каждый из пяти дней программы с 2 по 6 марта раскроет свой смысл: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией».

В рамках образовательной программы участников также ждут интеллектуальный турнир Знание.Игра с участием эрудитов из разных стран, кинолекторий Знание.Кино, где зрители познакомятся с легендарными российскими и зарубежными фильмами, встретятся с актерами, режиссерами и другими представителями мировой киноиндустрии, и мультимедийная выставка по итогам Национального фотоконкурса Знание.Россия, демонстрирующая достижения России в XXI веке и воссоздающая их атмосферу с помощью технологии дополненной реальности.