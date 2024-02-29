Гатчинский завод «КРИЗО»: доверяйте только отечественному!

- Вы пришли на завод накануне его 140-летия, в сентябре прошлого года. Каким видится его будущее?

- АО «Завод «КРИЗО» - уникальное предприятие. Оно только пожарной тематикой занимается 100 лет. Сколько наработок, какой человеческий потенциал! Я горжусь нашим заводом. Хочу особо отметить, что специалисты «КРИЗО» умеют работать. Наше конструкторское бюро разрабатывает уникальное оборудование. Например, если говорить простым языком, они разработали комплект оборудования, с помощью которого оператор дистанционно может контролировать пожароопасную обстановку на объекте и управлять средствами пожаротушения и сопутствующими механизмами.

Считаю, что «КРИЗО» благодаря новой профессиональной команде, нацеленной на развитие предприятия, при его обширных площадях, и даже с учетом того, что от нас отвернулись западные партнеры, сейчас только в выигрыше. Уже на новом научно-техническом уровне продолжилась ориентация на обеспечение потребностей военно-морского флота России, а также наращивание объема выпуска продукции для гражданских отраслей.

В настоящее время завод выполняет проектирование и изготовление современных и перспективных элементов и систем пожарной сигнализации, элементов и систем пожаротушения, другой новой техники. Обеспечивает поддержание в эксплуатации большого спектра ранее изготовленной продукции военного назначения.

В планах завода - кратное расширение номенклатуры поставляемой продукции, повышение производительности труда, обновление парка современным оборудованием в соответствии с запросами наших заказчиков.

Подписано стратегическое соглашение о партнерстве и сотрудничестве с судостроительной корпорацией «Ак Барс», которое позволяет предприятию формировать план производства с учетом запросов судостроителей.

- В чем преимущества пожарной сигнализации, производимой заводом «КРИЗО»?

- Завод производит несколько различных систем пожарной сигнализации и большую номенклатуру составных частей этих систем, начиная от различных типов пожарных извещателей (датчиков) и заканчивая современными групповыми приборами (по сути, компьютерами с современными дисплеями). Эти системы были созданы для применения на гражданских судах морского и речного флотов, для надводных кораблей и подводных лодок. И сегодня эти системы можно установить на гражданских объектах.

Разработки ведутся совместно с ведущими вузами региона, например, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. Это позволяет находить теоретически обоснованные решения, в то время как классический подход к построению систем опирается в большей степени только на следование стандартам и правилам и не дает ответа на вопрос: «Как это сделать?».

Возможности судостроительной отрасли позволяют быстрее остальных внедрять новые технические решения. Эта отрасль опирается на самые современные достижения науки и техники.

Ключевой сложностью работы пожарных систем (сигнализации и пожаротушения) является теоретическая неопределенность понятия «пожар». Это приводит к техническим сложностям воплощения идей в аппаратуре. Например, широко распространенное понятие «ложные срабатывания» трудно теоретически однозначно трактовать (табачный дым, свет солнца, факелы, пламя зажигалки, разные светильники, сварка, туман, пыль, выхлопные газы и человеческий фактор – могут быть причиной срабатывания). И это долгие годы является сдерживающим фактором развития. Производителя систем рынок вынуждает делать системы менее чувствительными к реальным факторам (дым от тления, тепло, свечение пламени, химические компоненты от возгорания).

Современные и перспективные решения, закладываемые в аппаратуру завода, уже сегодня позволяют выходить на другой уровень решения этой задачи, когда оценка событий ведется не по одиночным точечным сигналам от извещателей (датчиков), а по совокупности статических и динамических показателей сигналов с разных связанных точек и сред.

- Если бы на складе Wildberries в Петербурге стояла не китайская система, а изготовленная на «КРИЗО», удалось бы минимизировать последствия?

- Безусловно! Современные системы завода точно подсказывают оператору не только место события, но и показывают сопутствующую дополнительную информацию, в том числе предупреждают о возникающих неисправностях в системе. При этом вызов пожарной службы осуществляется именно при выполнении условия «ПОЖАР». Действующие правила запрещают отключать работающие системы пожарной сигнализации, такая функция в них (кнопка) не предусмотрена. Мы считаем необходимым совмещать системы сигнализации с системой автоматического пожаротушения, чтобы своевременно и безопасно для людей потушить очаг возгорания.

- Какие новинки завод предлагает для судостроителей?

- В настоящее время с целью противопожарной защиты кораблей и судов обеспечения ВМФ все большее применение получают системы пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления (водяным туманом), которые обладают быстротой активации, эффективностью ликвидации возгораний, безопасностью для личного состава и имущества, быстрым восстановлением работоспособности и при этом потребляют малое количество пресной воды, в 10 раз меньше, чем обычные системы пожаротушения.

У нас разработана, изготовлена, и уже получены сертификаты Российского морского регистра судоходства на систему тушения пожара тонкораспыленной водой высокого давления «Ижора-ТРВ». Эта система под высоким давлением распыляет микроскопические капли воды, которые, попадая на источник возгорания, мгновенно превращаются в пар.

Особенным отличием системы «Ижора-ТРВ» от аналогов является ее создание исключительно на базе отечественных комплектующих изделий, высокая надежность и более низкая стоимость по отношению к импортным и используемым в Российской Федерации аналогам.

Кроме всего прочего, водяной туман не обладает электропроводностью, поэтому система пожаротушения «Ижора-ТРВ» может тушить электрооборудование высокого напряжения при его возгорании без отключения от источника электроснабжения.

- Завод всегда славился своими конструкторами и инженерами. Удалось сохранить кадры?

- У нас работает гениальный конструктор Александр Григорьевич Тордуа. Это человек, поглощенный идеей. Благодаря ему завод «КРИЗО» осуществляет проектирование и подготовку производства для выпуска автомобиля «Амфибия». Александр Григорьевич предложил такие решения, что зарубежные коллеги только ахнули. Говорят, у них институты годами придумывают, а в России один конструктор с помощниками их заменил.

Без какого-либо переоборудования или дооснащения автомобиль будет передвигаться по земле и по воде. Он имеет независимую подвеску всех колес, что позволяет ему уверенно двигаться как по ровной дороге, так и по пересеченной местности. «Кузов» выполнен из композитных материалов, что исключает его коррозию и обеспечивает надежную герметизацию внутреннего объема автомобиля. Для движения по воде используются два водомета с автономным электрическим приводом.

- Приходят ли на завод молодые специалисты?

- Завод постоянно развивается: нам нужны управленцы, конструкторы, экономисты, программисты, нормировщики, просто рабочие. 1 февраля было подписано соглашение с Государственным институтом экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ). Мы определили специальности, которые нам нужны, в том числе в рамках среднего профессионального образования. Наши молодые начальники цехов выступили перед студентами с презентацией завода.

Также договорились с ректором ГИЭФПТ о создании на базе завода кафедры машиностроения с открытием новых современных мастерских. Будут приобретены дополнительные станки и оборудование. Мастера и бригадиры станут наставниками молодежи. Это сотрудничество взаимовыгодное. И для завода, и для института одни только плюсы. Студенты, задействованные в производственном процессе, будут учиться, производить продукцию и получать заработную плату. Уже никто не упрекнет образование, что оно отстало от реальной жизни и производства. А для предприятия – это дополнительная возможность увеличить производство продукции и содействовать решению

кадрового вопроса.

В ноябре 2023 года в целях объединения активных молодых работников завода в возрасте до 35 лет, создания условий для их эффективной адаптации в научно-производственную среду предприятия, содействия развитию их научного и творческого потенциала на заводе был создан совет молодежи.

Еще одно направление кадровой политики – трудоустройство граждан, возвращающихся с СВО. Мы готовы оказать помощь в переобучении, освоении новых профессий. Главное, чтобы у них было желание учиться и работать. Этот вопрос уже обсуждался с сотрудниками военкомата и ректором ГИЭФПТ.

Мы готовы принимать всех, кто хочет и готов работать и зарабатывать, кто обладает желанием и силами приносить пользу заводу в достижении поставленных целей. В приборостроении нужны очень разные люди!

Сейчас повсеместно кадровый голод. Не возрастом измеряется трудовой потенциал человека, а тем, как человек себя чувствует! Нечего пенсионерам сидеть дома. Нужно работать и приносить деньги в семью. Человек, который всю жизнь проработал на советских станках, может передавать опыт специалистам. Мы нацелены создать команду из специалистов разного возраста, разного уровня подготовки и разного опыта – команду, где все работают на один результат. Уверен, что тогда успех производства значительно возрастет!

- Почему нужно работать на «КРИЗО»?

- Это непрерывно развивающееся отечественное предприятие с устоявшимися традициями, большими целями, подкрепляемыми опытом его работников и руководителей. Здесь выпускники вузов становятся высококлассными инженерами и руководителями, выпускники техникумов (колледжей, лицеев) получают возможность продолжить образование, сохраняя места. Мы используем программы приема на целевое обучение в вузах Санкт-Петербурга.

На заводе заработная плата рабочего формируется от объема выпуска продукции (а объемы увеличиваются!), заработная плата инженера обеспечена на уровне не ниже средней по региону. Существует программа стимулирующих выплат.

Есть возможность согласовать индивидуальный рабочий график при наличии объективных причин (проживание, расписание движения общественного транспорта, семейные обстоятельства).

Предприятие занимается производством уникальных изделий, руководство открыто к сотрудничеству, готово слушать, смотреть и внедрять ваши новые идеи.

- Отличное предложение. Желаем успехов Вам и Вашему коллективу.

Татьяна Можаева