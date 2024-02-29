Где в первый день весны отключат свет в Гатчинском районе

В России активно развивается православный туризм. Многочисленные туристические группы, в составе которых не только паломники, но и невоцерковлённые люди, путешествуют по святыням нашей страны. Ленинградская область, без сомнения, является одним из центров притяжения для путешественников, которые хотят узнать больше об истории России и знаковых местах православия.