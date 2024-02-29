Где в первый день весны отключат свет в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Рождественское поселение:
д. Грязно,
д. Старое Поддубье,
д. Новое Поддубье,
01.03.2024 с 10:00 до 20:00
Пудостьское поселение:
д. Алапурская.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.