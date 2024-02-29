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Где в первый день весны отключат свет в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.03.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Грязно,

д. Старое Поддубье,

д. Новое Поддубье,

д. Поддубье.

 

01.03.2024 с 10:00 до 20:00

Пудостьское поселение:

д. Алапурская.     

 