Ленобласть увеличивает производство молока

«Стабильная господдержка, работа племенной службы, постоянная модернизация производства и внедрение современных технологий содержания позволяют Ленинградской области оставаться в лидерах России по производству молока. В этом году мы планируем ввести в Лужском районе роботизированный молочный комплекс и крупнейший на Северо-Западе комплекс на 8 тысяч голов, что даст значительный прирост производства молока», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В 2023 году в Ленинградской области произведено 713,3 тыс. тонн (105% к уровню 2022 года). Молочная продуктивность коров – 9916 кг (101,8%). С начала этого года рост производства молока в Ленинградской области составил 1%, произведено 57 тыс. тонн.

Ленинградская область занимает 1 место в России по молочной продуктивности и 9 место по объемам молока в сельхозорганизациях. Область производит 2% от общего объема молока в России и 33% от объемов Северо-Западного федерального округа.

В Ленинградской области действуют хозяйства, возглавляющие рейтинг России по молочной продуктивности: ЗАО «ПЗ «Рабитицы», АО «ПЗ «Гомонтово», АО «ПЗ Гражданский», СПК Будогощь, АО «Алексино», СПК «Дальняя поляна».