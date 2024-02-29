Путин объявил о новых нацпроектах

Президент подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии, сообщает РИА Новости.

Поддержка семьи с детьми — фундаментальный нравственный выбор России, государство продолжает постоянную работу по повышению их качества жизни:

- регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат не менее 75 миллиардов рублей на решение этой проблемы;

- программу семейной ипотеки продлят до 2030 года с сохранением базовых параметров;

- программу материнского капитала предлагается продлить как минимум до 2030 года;

- норму, разрешающую направить на погашение ипотеки 450 тысяч рублей для семей при рождении третьего ребенка, продлить до 2030 года;

- налоговый вычет на второго ребенка увеличить до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего — до шести тысяч рублей в месяц;

- предлагается запустить новую программу по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин.





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