Ленобласть чтит профессионалов

«Награда всегда говорит о том, что гражданина, неважно, руководитель это или человек, работающий непосредственно в поле, заметили, его труд оценили. Сегодня в зале находятся работники предприятий, который выполняют гособоронзаказ, многие из них нарастили объемы уже в 2-3 раза. Среди награжденных — представители агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, люди, которым мы благодарны за продовольственную безопасность в регионе. Каждый из вас делает огромный вклад в развитие региона», — отметил Александр Дрозденко.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены член Избирательной комиссии Ленинградской области Вячеслав Баев, начальник участка «Северной нерудной компании» Дмитрий Бурин, водитель автомобиля «Северной нерудной компании» Анатолий Ванюнин, начальник участка «Техносферы» Александр Постовалов.

Среди награжденных - наши земляки. За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия Ленинградской области «За заслуги перед Ленинградской областью» награждена Светлана Андреева – главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАКТИКА», город Гатчина; знаком отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» награжден Евгений Воинков – заведующий отделением, врач судебно-психиатрической экспертизы в отделении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Дружносельской психиатрической больницы, член комиссии по вопросам помилования на территории Ленинградской области.