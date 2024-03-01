Ленобласть готовится к лесовосстановительному сезону

«Ленинградская область в плановом порядке готовится к началу лесокультурного сезона. Для выращивания посадочного материала лесных растений в области действуют 7 постоянных питомников. На весну 2024 года готовы уже 17 млн штук стандартных сеянцев с открытой корневой системой и 1,4 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой. Исходя из запланированных площадей искусственного лесовосстановления, посадочным материалом Ленинградская область обеспечена в полном объеме» – прокомментировал готовность к лесопосадкам председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

В 2024 году Ленинградской области на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено более 35 млн. рублей, из них на увеличение площади лесовосстановления – 2,6 млн. рублей.

Запланирован посев питомников открытого грунта на площади 15 Га. Также планируется посев в восьми теплицах в Лужском лесном селекционном семеноводческом центре в первую ротацию и в двух теплицах во вторую ротацию. Для посева в питомниках в течение 2023 года сформирован запас семян основных лесообразующих пород – сосны и ели – более чем на 2 года в количестве 3-х тонн.

Для выполнения плана по заготовке семян хвойных пород в 2024 году на объектах лесного семеноводства Ленинградской области активно продолжается сбор лесосеменного сырья.